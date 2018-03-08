高市17筆優質建地　總底價逾 20億元21日開標

高雄市政府地政局於107年度第1季開發區土地標售，共計推出13標17筆優質建地，訂於3月21日開標，合計總底價 20億722萬360元。高雄近幾年努力發展重大建設，2013年奪得「綠色奧斯卡」國際宜居城市獎10項大獎後，再獲知名旅遊指南「孤獨星球」推薦為2018年全球十大最佳旅遊觀光城市之一，代表城市印象翻轉有成，展現高雄已經是一個幸福宜居城市。

地政局本季在中都重劃區推出1標4筆住四用地，合計面積約954坪，位於30米美都路與德利街口，面對中都溼地公園及美都公園，擁有雙公園第一排景觀，視野絕佳，東距中華二路僅隔一街廓，往南為九如三路，北經願景橋達美術館特區，前往高鐵、台鐵、捷運及國道交通均便捷，堪稱本區特優精華地，是興建景觀大樓之首選，請投資人把握。第82期市地重劃區，位於楠梓區德民新橋及台一線省道旁，附近有高雄都會公園、楠梓國中、小，市府在此投入交通建設，目前銜接惠心街橋樑新建工程已完工，另慈雲寺旁的機車地下道工程，預計107年12月完工，增加往台一線省道、捷運都會公園站及楠梓火車站交通之便利性。