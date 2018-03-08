無懼匯率影響 美食-KY去年純益創新高 EPS 1

儘管去年美食面臨強勁匯率挑戰，人民幣和美元兌新台幣均較前一年貶值 6-7%，不過，獲利仍創高，美食指出，關鍵在美國市場展店加速，加上中國同店銷售增溫，且集團整體營運效率也提升。

連鎖餐飲集團美食 - KY(2723-TW)(85 度 C) 今 (8) 日公布去 (2017) 年財報，第 4 季稅後純益 5.8 億元，季減 4%，年增 15%，每股純益 (EPS)3.55 元，創單季次高；全年稅後純益 21.38 億元，年增 22%，無懼新台幣匯率升值影響，仍創歷史新高，EPS 13.12 元。

展望 2018 年，美食表示，除匯率壓力可望好轉，美國市場年初以來的展店步伐十分暢旺，加上中國飲食消費市場蓬勃發展，成長動能無虞。

美食也公布 2 月合併營收達 20.06 億元，月減 0.64%，雖為連 2 月衰退，但年增 22.42%，是 28 個月來的最大增幅；累計前 2 月營收為 40.26 億元，年增 14.66%。

美食 2 月已在美國開出 1 間全新門市，今年以來共開出 4 間新店，正規畫 6 月底前在德州和聖地牙哥再開出 2-3 間門市，維持展店動能。

而中國市場則在暢銷麵包和蛋糕產品的帶動下，繳出數個月來新高的同店銷售成長，既有店業績穩健成長中。