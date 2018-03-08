國巨今明年營收獲利 董座陳泰銘審慎樂觀

法人問及未來股利政策和減資規劃，陳泰銘指出，國巨股利政策採穩定配發，股利配發視公司實際營運狀況而定，國巨會持續優化經營績效，回饋股東。

展望公司營運，陳泰銘表示，今年和明年營收和獲利可審慎樂觀看待。

國巨今天下午舉辦線上法人說明會，這是國巨從2011年來首次自辦法說會。陳泰銘率一級主管親自參與。

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）國巨董事長陳泰銘表示，今年和明年營收獲利審慎樂觀，今年第3季到第4季MLCC月產能估可到500億顆，今年9月晶片電阻月產能可到1200億顆。

陳泰銘表示，考慮今年和明年成長規劃，適度配息和股票股利，可增加流動性，吸引投資參與，讓股東分享公司營運成果；加上公司體質財務結構良性調整後，他對未來產業前景審慎樂觀。

在產能布局方面，陳泰銘說，國巨過去幾十年與客戶共同開發新產品，技術涵蓋不同應用與產業，包括手機、汽車、工業應用等，以及小型化、高功率、大尺寸等，會持續布局高容質、高耐電壓、高可靠度與小型化等產品線。

在積層陶瓷電容（MLCC）部分，他表示，業界應用涵蓋度大約90%，產能規劃於2016年看到產業趨勢。在去年第1季月產能約320億顆，去年底月產能到400億顆，今年第3季到第4季月產能預估可到500億顆。

他指出，MLCC重視材料、製程與設備三大關鍵，在材料粉末可控制成本品質，在關鍵製程開發設計能力，可確保生產良率與效率。

在晶片電阻部分，陳泰銘表示，去年第1季月產能達740億顆到750億顆，去年底月產能達900億顆，今年9月預期月產能可到1200億顆。國巨也持續擴充高精密厚膜電阻、薄膜電阻、電流感測器等，因應工業和物聯網、汽車等應用需求。

展望今年營運，法人預期國巨業績可望較去年成長15%到20%，續創歷史新高。

從資本支出來看，國巨今年資本支出規模估可超過50億元，較去年逾40億元增加。（編輯：楊玫寧）1070308