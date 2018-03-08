NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈寒流來襲　海軍推保暖動漫短片女星為愛帶球嫁　自爆已離婚跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

國巨今明年營收獲利 董座陳泰銘審慎樂觀

中央社2018/03/08 17:56
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）國巨董事長陳泰銘表示，今年和明年營收獲利審慎樂觀，今年第3季到第4季MLCC月產能估可到500億顆，今年9月晶片電阻月產能可到1200億顆。

國巨今天下午舉辦線上法人說明會，這是國巨從2011年來首次自辦法說會。陳泰銘率一級主管親自參與。

展望公司營運，陳泰銘表示，今年和明年營收和獲利可審慎樂觀看待。

法人問及未來股利政策和減資規劃，陳泰銘指出，國巨股利政策採穩定配發，股利配發視公司實際營運狀況而定，國巨會持續優化經營績效，回饋股東。

陳泰銘表示，考慮今年和明年成長規劃，適度配息和股票股利，可增加流動性，吸引投資參與，讓股東分享公司營運成果；加上公司體質財務結構良性調整後，他對未來產業前景審慎樂觀。

在產能布局方面，陳泰銘說，國巨過去幾十年與客戶共同開發新產品，技術涵蓋不同應用與產業，包括手機、汽車、工業應用等，以及小型化、高功率、大尺寸等，會持續布局高容質、高耐電壓、高可靠度與小型化等產品線。

在積層陶瓷電容（MLCC）部分，他表示，業界應用涵蓋度大約90%，產能規劃於2016年看到產業趨勢。在去年第1季月產能約320億顆，去年底月產能到400億顆，今年第3季到第4季月產能預估可到500億顆。

他指出，MLCC重視材料、製程與設備三大關鍵，在材料粉末可控制成本品質，在關鍵製程開發設計能力，可確保生產良率與效率。

在晶片電阻部分，陳泰銘表示，去年第1季月產能達740億顆到750億顆，去年底月產能達900億顆，今年9月預期月產能可到1200億顆。國巨也持續擴充高精密厚膜電阻、薄膜電阻、電流感測器等，因應工業和物聯網、汽車等應用需求。

展望今年營運，法人預期國巨業績可望較去年成長15%到20%，續創歷史新高。

從資本支出來看，國巨今年資本支出規模估可超過50億元，較去年逾40億元增加。（編輯：楊玫寧）1070308

永不凋謝的玫瑰 出自職訓銲...陸提惠台31條 政府研擬後...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan