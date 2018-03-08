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中央社

陸提惠台31條 政府研擬後下週提因應

中央社2018/03/08 17:57
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者翟思嘉台北8日電）針對中國大陸提出的惠台措施，政府已進行跨部會審核評估，國安會與行政院將研擬相關措施，預計下週提出完整配套與做法。

行政院大陸委員會副主任委員邱垂正今天在陸委會例行記者會，作了上述表示。他說，初步看來，中國大陸這次提出的31條一半以上為過去曾經提出或進一步擴大開放的措施，且目的在提升大陸的經濟發展、吸納台灣人才，是具有「利中」實質目的的政治統戰作為。

邱垂正說，陸委會認為，類似單方開放措施違背兩岸雙邊交往、互利互惠的原則，無法真正讓台灣民眾感受到誠意與善意，陸委會近期將進一步關注相關動態與兩岸交流情形，國安會與行政院也將研擬相關應處措施，針對產業、人才、技術就業環境等政策，檢視現行法令，強化國安控管，避免不利影響。

邱垂正也提醒，兩岸在制度、法規、市場環境與價值理念上存在差異，大陸制度存在政治審查與市場潛規則，許多措施也會調整變動，企業與民眾赴陸應評估存在的風險與效應。

此外，對於傳出中國大陸擬將二代卡式台胞證號比照大陸民眾身分證號，增加至18碼，邱垂正說，陸委會對此已有掌握，也注意到31條有擴大台胞證使用的相關事項，從以往陸方相關作為來看，此舉有統戰與蒐集監控在陸台民個資與隱私的疑慮。

他說，政府有關部門正加強相關證件安全與保密，並提醒國人注意，政府也呼籲陸方不應以政治思維推動台胞證更動，以利遂行不當政治目的，讓兩岸人民心理距離愈來愈遠。（編輯：周慧盈）1070308

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