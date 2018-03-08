別管通膨了！日本央行應聚焦股市

投資者或許誤以為 BOJ 的立場將趨於鷹派，說不定這種錯覺還是好事，但這行動的結果可能弊大於利，因為這會讓日圓走強，且不會有抵銷效益。

BOJ 的問題在於其政策已經迫使日本投資者逃離債市、湧向股市，但股市卻大幅下跌，且 BOJ 也無力修復負利率帶來的損害。東證指數已自一月高點下跌 13%，日本銀行股自 2015 年底以來表現遜於大盤近 20%。

日本央行（BOJ）週四和週五的會議可能重點仍放在「為何多年來執行負利率和寬鬆政策，還是不能持續提升通膨率」，但這些官員可能畫錯重點了！

BOJ 設了通膨目標，所以他們衡量政策是否成功就會很自然地看通膨數據，但是多數主要國家央行也沒有達到他們的通膨目標，就算如此，近年來全球經濟表現依然強勁。倘若通膨過程拿以達到設定的標準，各國央行能做的也只有一試再試。

然而，2016 年初沒有人逼著 BOJ 進行負利率，當時 BOJ 為了供應額外的刺激措施而採用此舉，可是如果股市正在上漲，逼著投資者離開債市、投向股市還是好事，但如果反過來，股市正在下跌，這就不好了。

自 2015 年底以來，銀行股的東證指數已下跌 10%，但廣泛東證指數卻上漲了 13%，因此很難論定負利率是否有利。日本 20 年期公債殖利率較一年期公債殖利率高 75 個基點，但在進入負利率之前，兩者利差 100 個基點。借款空頭、放款多頭這對銀行來說不是很有利可圖。

與其他東證指數相比，日本銀行股非常接近 2016 年第一季的低點，這樣的疲弱現象有兩個原因，第一個就是轉換效應，或說企業報告匯率變化影響的方式，雖然日圓升值不是日本銀行所有問題的原因，但匯率和東證指數間有足夠密切的影響關係。

第二個原因是，自 2017 年以降，日本銀行就對利率更加敏感，圖三顯示東證指數、銀行和日本 5 年期公債殖利率的相較表現，顯示彼此關係相當緊密。

日股整體大致是由全球景氣和日圓所驅動，圖四顯示東證指數的實際和估計水準，係依據 2006 以來，其走勢回落相較 S&P 500 和日圓的比較。廣泛而言，S&P 和日圓每上升 1%，東證指數就上升一點，這樣的關係你恐怕也不想強力對賭。

理論上來說，BOJ 對 S&P 500 的高低沒有什麼能施力之處，但 BOJ 或許可以考慮購買美國 ETF 而不是國內股票。買美股或 MSCI 全球指數比買美國債券好多了。如果 BOJ 開始買美股，美國總統川普恐怕還會不安，一如某些人的建議。不過如果 BOJ 要幫忙 S&P 500，他可能不會那麼擔心。

這種連鎖效應會對日股有利，幾乎是一個接一個的，且日圓走疲和美元走強的外匯衝擊下，這更會是雙贏局面。

這會讓日本債券殖利率溫和上升，對銀行有利。BOJ 決策者應該要仔細討論這點，向市場傳達他們正在執行一次性殖利率曲線深化行動，而不是隱性緊縮。以刺激措施一部分來說，這可能會更有用。

BOJ 的問題不只是通膨而已，要處理這些問題必須要刺激措施、日圓貶值且一次性調升殖利率。