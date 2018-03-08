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〈華南金法說〉去年核心業務動能持穩 踩慶富案地雷獲

鉅亨網2018/03/08 18:05
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華南金 (2880-TW) 今 (8) 日舉行法說會，總經理羅寶珠表示，受子公司華南銀慶富案增提呆帳費用 18.24 億元影響，去年合併稅後純益 120.92 億元，每股稅後純益 (EPS) 為 1.09 元，年衰退 14%，但淨利息收益及手續費淨收益則均呈現成長。

羅寶珠指出，去年受慶富造船等授信案提列呆帳費用影響，導致獲利減少，以致去年底銀行逾放比率為 0.34%、逾放覆蓋率為 354.81%，展望今年，華南金將持續改善資產品質，以提升獲利績效，而旗下子公司華南產險、華南證券去年則均呈現獲利。

觀察華南金核心業務部分，華南銀總存款平均餘額成長 3.2%，其中外幣成長率 10.4%，總放款平均餘額成長率 4%，其中中小企業放款成長率 6.9%，存放款市占率穩居同業排名前 5 大。

至於手續費部分，去年整體銀行手續費呈現衰退，但華南銀在信用卡及財富管理部分表現優異，成長率分別為 23.5% 及 5.5%，且去年達成百萬流通卡後，未來將持續積極推動信用卡業務。

展望今年營運，羅寶珠表示，第一將持續落實法治、風險、人才等營運策略；第二增進資金運用效益，提高海外獲利貢獻占比；第三掌握 5+2 新創產業、綠能、都市更新及銀髮產業等新興商機，以增加收益來源。

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關鍵字華南金華南銀信用卡手續費慶富案headline
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