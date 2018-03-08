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中央社

撿錢包送警被當賊 學生：還是會繼續做好事

中央社2018/03/08 18:01
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者沈如峰基隆8日電）國立基隆高級中學學生黃至慶與友人日前拾獲他人錢包後，趕緊送交警局，盼早日物歸原主，不料因相關時間上的認知誤差，黃至慶之後被洪姓失主當賊，還在網路上被人肉搜。經確認後，洪姓失主終於道歉。

黃至慶今天說，整個過程雖有點難過，但經澄清後情緒已平復了，錢包也順利物歸原主了，以後他還是會繼續做好事。

「若你撿到別人重要的遺失物，立即送交警方處理，這樣日行一善的好心情之後，竟還被當賊，心情會不會瞬間跌到谷底？」黃至慶6日晚上與一名暖暖高中女學生，在基隆市區拾獲一只錢包，當下兩人認為失主一定很心急，之後在晚間約7時將錢包送至附近的忠二路派出所，沒想到兩人當天晚上竟被人當成小偷，並將監視器相關影像貼在網路上，發動肉搜。所幸警方最後還這兩名學生的清白，學校將表揚善行。

「我在此跟大家說聲抱歉，對當事者的好心之舉，我卻誤會了他們，還在網路上想肉搜出來，事後我也跟當事人說清楚了」當時遺失錢包的洪姓失主最後在「基隆人」臉書社群貼文道歉，向外界說「對不起」。

洪姓失主在貼文中表示，當初在錢包遺失後的半小時內，確實有好心人士在撿到錢包後，在晚間7時30分送至警局做筆錄，但是在他於8時10分趕至警局詢問時，警察卻告訴他並沒有人拿遺失物報案。經他查清楚後，才知道是警察彼此間並沒完全確認清楚，所以才導致他後續想在網路上，肉搜出監視器裡的人。

忠二路派出所長郭雲龍今天向中央社記者說，派出所平時接獲的遺失物案件不少，加上當時當事人對於遺失錢包的地點可能描述不夠清楚，還有派出所當時是交接班，受理員警不同，才會在時間差上造成誤會。

「雖然一度被誤解，但以後還是會繼續做好事，因為這是該做的！」黃至慶今天受訪時說，過去他也曾遺失錢包，那時心情是很著急，所以這次特別能感同身受，當時在現場等了約10分鐘見不到洪姓失主後，才馬上送派出所。

黃至慶說，當時在網路上被人肉搜時，因監視器畫面有露臉，自己有種被當成壞人感覺，看到心情很差，想說當時報案後是快樂走出派出所，也很希望錢包可趕快物歸原主，但為何做好事會有這樣回報？所幸這場誤會最後解釋清楚，失主也拿回錢包，達成當初自己要找失主的初衷，自己心情也平復了。

心地善良的黃至慶最後不但不追究洪姓失主，反而還擔心失主被網友肉搜。黃至慶說，洪姓失主已向他道歉，他不會在乎日前社群網路上對他曾經造成的誤解及傷害，因為他是做對的事。

基隆高中校長張智惟說，黃至慶與友人拾金不昧，還表達不需要表揚，不用被彰顯，這就是基中的素質與精神。（編輯：劉政權）1070308

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