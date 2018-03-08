房仲去年銷售額439億元 5年首度反彈

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從建物的買賣移轉棟數、實價揭露的件數到不動產仲介業的營收統計，許多跡象顯示房市已經擺脫2016年的交易量谷底，出現一波觸底的小反彈；2017年銷售額反彈，一方面受到景氣回溫帶動，一方面也是受到2016年的低基期效應，成長幅度相對顯著。

信義房屋(9940)依據財政部的資料，房仲業銷售額從2013年的614億元一路下滑，2016年僅剩377億元，2017年回升到439億元，為近3年以來最佳的一次，也是5年來首度止跌反彈，但仍比2013年的銷售額衰退約3成。

（中央社記者韋樞台北8日電）官方資料顯示，房仲業經歷市場交易低迷與體質調整後，2017年銷售額達新台幣439億元，不但是2013年以來首度止跌反彈，同時比2016年成長16%，顯示房市已明顯止跌回穩。

若以區域表現來看，台北市2017年的房仲銷售額為136億元，年增14%，回到2015年的相同水準，但較2013年景氣熱絡時221億元少了近4成；新北市2017年回到80億元的水準，年增23%，且優於2015年的70億元，主要仍是新北市提供數量較多的新大樓可選擇，加上大台北地區的自住買氣持續回籠帶動，不動產仲介業也感受到景氣從谷底回溫。

桃園市近3年表現相對平穩，2017年銷售額約43億元，主要是桃園地區的交易量縮程度不若雙北市嚴峻，且2016年的房仲銷售額43億元已領先回溫，因此再往上彈升狀況並不顯著。

中南部地區市場相對熱絡，台中市2017年房仲業銷售額為59億元，年增25%；台南市則跳增到21億元，創下近5年以來的新高，顯見當地房市交易熱度並未受到這波景氣影響；高雄市則回溫到37億元，年增達22%。

曾敬德表示，許多指標顯示房市交易量從2016年的底部回升，但並不等同房價反轉向上，目前市場仍未有投資買盤回籠，購屋人對房價照樣精打細算，並參考近期成交的實價當成參考基礎，2018年應該還是持續吸引遞延買氣回籠，價格上則是盤整的機率較高。（編輯：李信寬）1070308