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這是什麼妖術？　主子竟聽得懂貓奴的指令

寵毛網2018/03/08 17:16
這是什麼妖術？　主子竟聽得懂貓奴的指令（圖／寵毛網）
這是什麼妖術？　主子竟聽得懂貓奴的指令（圖／寵毛網）

大家都知道貓咪是十分具有個性的動物，而在國外便有所謂的Cat school（貓學校）透過零食誘拐不受控制的主子能做到簡單的應對，而且強調主子絕對比你想像中更願意學習，網站上有「讓貓咪與你拳頭碰拳頭、教你的貓轉圈圈、讓你的貓輕鬆跳過你的手臂」三個簡單課程，可以讓貓奴和主子有更親密的交流。

貓學校的本質用意不是以訓練貓咪為目的，而是增加貓咪對主人的信任度，及用溫和與活潑的方式增進親密感與互動，並促使貓咪與人類之間連繫更為緊密。在貓學校的影片中可以發現，在教導貓咪每個動作後，都要賞賜主子牠們最愛的零食，好加深牠們對此動作產生美好的連結，就像是貓咪聽到罐頭開啟的聲響，會下意識的飛奔到進食碗旁邊，也就是要讓貓咪對你希望牠做的動作產生「只要他做了這動作，就會有好吃的食物，尤其是牠最喜愛的零食」，這樣就很容易達成目標。

Cat School Cat Training（@cat.school）分享的貼文 張貼

影片中的貓咪因為知道在用拳頭擊掌後便可以得到最愛的點心，當然迫不及待的伸出手來。

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影片中的黑貓是貓學校的元老級貓咪，可以精確做出擊掌、跳圈圈的動作。

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黑貓在完成轉圈、擊掌、跳圈圈後，訓練者便會按下響片表示此為正確動作。

之前介紹過「不只會催飯還會回答問題！貓咪拍廣告按鈴叮叮叮萌翻天」中兩隻超可愛的貓咪，以按鈴點餐紅到被日本廠商相中幫貓糧代言。在貓學校中亦介紹了以響片按下會產生喀達聲的記憶方式，搭配完成確實動作後給予喜歡的零食，看完影片後相信想幫主子上菜的貓奴也知道該怎麼做了吧！

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主子按鈴討要零食的畫面實在太療鬱了！尤其在每次主子做出正確動作時就可馬上按下響片，讓牠對正確動作更為敏感。

肯定要回顧一下布魯魯和貝魯魯在影片中超萌的模樣。

寵毛貼心小提醒：請勿強迫貓咪進行牠不喜愛的動作，請以耐心和漸進式的互動引導主子。

療癒力就是牠們的超能力！超多可愛毛小孩都在寵毛網：https://petsmao.nownews.com/

關鍵字按鈴貓咪貓學校響片訓練
南加州警察追捕嫌犯　警犬出...護理師女主人回家累趴秒睡　...

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