菜價崩跌　周錫瑋：從蔡政府到柯市長　忽視「專業」

台北果菜運銷公司連續休市導致菜價的崩跌，爭取國民黨新北市長提名的侯友宜，建議以產地直送的方式解決；對手周錫瑋認為，從蔡（英文）政府到台北市長柯文哲，他們都忘掉一件事情，「專業」的事情，要用專業的方法來處理。
周錫瑋痛批，地方政府的首長，應該主動積極的避免這些（菜價崩跌）問題發生，過去也都有這樣的經驗；如果這樣的問題無法避免發生，身為首長的人要負完全責任，不可以推諉！
周錫瑋強調，菜價的崩跌、衛生紙上漲，或未來的電價可能上漲，代表今天的中央政府是沒能力處理，這是他們自己造成的結果，因為蔡政府一上台就搞意識形態；蔡政府完全沒有思考電力的配置，台灣早就處在缺電的狀態，且中央政府無法協助菜價的下跌，及管控衛生紙價格的上漲。
周錫瑋憂心忡忡的說，萬一國際的油、電上漲時，蔡政府恐無法應付通貨的膨脹，要面臨馬政府時代油電雙漲的挑戰，「從蔡政府到柯市長，他們都忘掉一件事情，『專業』的事情，要用專業的方法來處理，任何事情的發生，必須預見與預防，當事情發生後，要擔起責任、承認錯誤，真正的面對並跟大家一起來解決。」
有5年多農夫經驗的周錫瑋指出，他自己曾在市場幫人賣過菜、也種過菜，其實菜農很辛苦，種菜會遇到天災、蟲災，從原產地到市場的價格也落差很大，導致有農民的利益被剝削；其實農委會對全台灣種的蔬果有總量管理，避免農民種的過多，台灣農產的政策需要重新規範，因為有很多的農產品是可以進口！
周錫瑋表示，這次發生的配銷問題，如何的補償及改正，地方的首長與農委會主委都應該出面來回應！全世界開始有水耕立體式的栽培，及許多非基因改造的品種，政府應該著手來協助與教育農民，什麼樣的品種最適合在台灣種植，什麼養分讓農產品種的更好。