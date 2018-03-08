菜價崩跌　周錫瑋：從蔡政府到柯市長　忽視「專業」

台北果菜運銷公司連續休市導致菜價的崩跌，爭取國民黨新北市長提名的侯友宜，建議以產地直送的方式解決；對手周錫瑋認為，從蔡（英文）政府到台北市長柯文哲，他們都忘掉一件事情，「專業」的事情，要用專業的方法來處理。

周錫瑋痛批，地方政府的首長，應該主動積極的避免這些（菜價崩跌）問題發生，過去也都有這樣的經驗；如果這樣的問題無法避免發生，身為首長的人要負完全責任，不可以推諉！

周錫瑋強調，菜價的崩跌、衛生紙上漲，或未來的電價可能上漲，代表今天的中央政府是沒能力處理，這是他們自己造成的結果，因為蔡政府一上台就搞意識形態；蔡政府完全沒有思考電力的配置，台灣早就處在缺電的狀態，且中央政府無法協助菜價的下跌，及管控衛生紙價格的上漲。