陸配透過Line求助　林佳龍依約回訪

林佳龍今日在農業局長王俊雄、外埔區長柯宏黛及后里區長張大春等人陪同下前往吉祥無毒蔬果園拜訪，洪恭益夫婦向林佳龍分享一年來努力的豐碩成果，並當場吃了好幾顆小番茄，盛讚好吃。

去年3月因氣候異常，小番茄發生嚴重病害而收穫不佳。果園負責人洪恭益的中國大陸籍太太曹凱寧，透過Line求助市長林佳龍，林佳龍不但到現場了解問題，也請農業局及「農業張老師」輔導提升栽培管理技術，雙方相約今年回訪果園。林佳龍今(8)日依約拜訪洪恭益夫婦，看見小番茄枝繁葉茂、果實累累相當高興，並大讚小番茄好吃，鼓勵民眾多多採購；曹凱寧感謝林佳龍及農業局的協助，雙方再相約明年見。

林佳龍表示，他去年與曹凱寧相約今年來看改良成果，又收到她的留言邀約說今年「番茄紅了」，因此在今天婦女節特別前來檢視市府協助改善的成果，今年小番茄的質與量確實有所提升。

「天然ㄟ尚好！」林佳龍說，他們全家都很喜歡吃番茄，吉祥蔬果園除了無毒安心以外，由於是主人一顆顆採摘，可以感受滿滿的愛心。而這裡鄰近花博后里園區，他也鼓勵遊客來看花博時，也能多多採購好的在地農特產。



▲陸配曹凱寧向市長林佳龍邀約明年再來果園，雙方打勾勾約定下一次的見面（圖／市政府提供 , 2018.3.8)

曹凱寧表示，去年天氣特別熱，溫室因無通風設施，小番茄遇到熱障礙，此時已在枯萎，透過Line群組反應問題後，林市長回應會帶老師到現場協助改善，當時以為有人冒充，當林市長到果園時，才相信是本人，她稱讚林市長是位愛護市民的市長。也因為去年與林市長有約定今年再見，一年來努力的學習，並透過安裝通風設施及粉紅網室等改善措施，降溫並隔絕病蟲害，今年小番茄整體成果比去年好很多，感謝市長及農業局的協助。

曹凱寧也當場再向林佳龍邀約明年再來果園，林佳龍也允諾，雙方打勾勾約定下一次的見面。

農業局表示，農民朋友若有施肥技術、土壤診斷、綠肥作物、植物營養、植物病蟲害等農業栽培技術的問題，皆可攜帶有問題的農作物樣品前去診斷，更多「農業張老師」訊息將不定時公告於農業局網站及農業局Line群組，歡迎有需求農友多加利用。