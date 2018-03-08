陸31項惠台措施恐掏空台灣？政院下周提反制措施

中國大陸上月底推出史無前例的 31 項惠台措施，部分輿論質疑將磁吸我國人才、技術，掏空台灣，行政院長賴清德日前在立法院答詢指出，已經請行政院副院長施俊吉成立專案小組討論。陸委會副主委邱垂正 8 日表示，行政院預計下周提出完整的配套措施和做法，大陸這次惠台措施具有明顯的統戰意圖，無法讓台灣民眾感受誠心和善意，「既然如此，又如何能心靈契合呢？」

邱垂正表示，陸方這次提出的惠台措施，經過陸委會和相關部會盤點，多數為過去既有的舊措施和宣示，其具有利大陸的實質目的，旨在提升陸方的經濟發展，吸引台灣人才和技術，並非單純的惠台，具統戰意圖，我方已密切注意相關動態和兩岸交流情形，並會同相關機關逐一審視評估，這些措施對我相關產業、人才、國家安全的可能影響，國安會及行政院也研擬應處措施，針對產業技術、人才、就業環境的政策，檢視現行法令的周延性，強化國家安全的風險控管，避免遭到大陸惠台措施的不利影響。