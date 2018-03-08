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政治

陸31項惠台措施恐掏空台灣？政院下周提反制措施

記者林仕祥／台北報導2018/03/08 21:00
▲陸委會副主委邱垂正表示，大陸這次惠台措施具有明顯的統戰意圖，無法讓台灣民眾感受到誠心和善意，「既然如此，又如何能心靈契合呢？」（資料照／記者林仕祥攝）
▲陸委會副主委邱垂正表示，大陸這次惠台措施具有明顯的統戰意圖，無法讓台灣民眾感受到誠心和善意，「既然如此，又如何能心靈契合呢？」（資料照／記者林仕祥攝）

中國大陸上月底推出史無前例的 31 項惠台措施，部分輿論質疑將磁吸我國人才、技術，掏空台灣，行政院長賴清德日前在立法院答詢指出，已經請行政院副院長施俊吉成立專案小組討論。陸委會副主委邱垂正 8 日表示，行政院預計下周提出完整的配套措施和做法，大陸這次惠台措施具有明顯的統戰意圖，無法讓台灣民眾感受誠心和善意，「既然如此，又如何能心靈契合呢？」

邱垂正表示，陸方這次提出的惠台措施，經過陸委會和相關部會盤點，多數為過去既有的舊措施和宣示，其具有利大陸的實質目的，旨在提升陸方的經濟發展，吸引台灣人才和技術，並非單純的惠台，具統戰意圖，我方已密切注意相關動態和兩岸交流情形，並會同相關機關逐一審視評估，這些措施對我相關產業、人才、國家安全的可能影響，國安會及行政院也研擬應處措施，針對產業技術、人才、就業環境的政策，檢視現行法令的周延性，強化國家安全的風險控管，避免遭到大陸惠台措施的不利影響。

邱垂正指出，政府的具體作法，除了對國內育才、攬才、留才政策優化外，政府也有信心將台灣的創新綜合實力開拓到國際市場，並吸引全球人才。台灣在國際各項評比上具有優勢及競爭力，整體政策的因應，行政院預計下周提出完整的配套措施和做法。

邱垂正強調，兩岸各項的交流合作，應該符合兩岸法規，部分項目不是單方開放即可，要雙方一起相互協商才能促成。且兩岸在制度、法規，市場環境存有差異，大陸並非民主自由的社會，制度存在政治審查，市場也存在潛規則，許多措施常調整變動，企業和民眾前往之前，應該謹慎評估其可能存在的風險及相關效應，必須了解其法律規章，以維護自身權利與安全。過去部分民眾、業者、團體參與交流，也曾遇到困難的相關案例，政府也將適時掌握。
 

關鍵字陸委會惠台邱垂正行政院
母喪後首露面　蔡英文視察軍情局王毅再提一中　陸委會強硬回擊

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