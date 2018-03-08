免去396階天梯惡夢 銘傳大學啟用5電梯

（中央社記者陳至中台北8日電）銘傳大學台北校區，座落於士林區福山的山坡地上，從山下到山上共有396級階梯，成為學生的惡夢。校方今天啟用5座無障礙景觀電梯，大大增加趕課的便利性。

銘傳大學的「天梯」是校友共同回憶。1964年逐步興建的教學大樓，依山而建，全以樓梯連貫。從最低處爬到最高的H樓，相當於要爬19層樓，讓師生苦不堪言，也讓「銘傳多蘿蔔腿」成為校友們茶餘飯後互相揶揄的話題。

「天梯」的設計雖然可鍛鍊體力，但對身體不適或身心障礙的師生來說卻是惡夢，往往得搭計程車上山。銘傳大學曾於民國102年規劃電扶梯，卻受限於校園腹地空間不足，最後無疾而終。校方改為設置電梯，解決爬樓梯的困擾。