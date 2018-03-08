成功女性身影紀錄片 回顧成大歷史

（中央社記者張榮祥台南8日電）今天是婦女節，成功大學性別婦女研究中心副教授徐珊惠發表紀錄片「成功女性身影」，透過女性思維回顧成大的歷史。

成大今天發布新聞稿指出，「成功女性身影」紀錄片長度約24分鐘，內容是訪談成大過去86年來女性參與行政、研究、教學和社會貢獻的發展情形。片中有1978年任教於歷史系的王文霞、1983年任教於外文系的劉開鈴、1996年任教於教育研究所的陸偉明等人。

受訪者口述校園景觀與性別人數的變化或生活趣聞，同時也看到早期女性教師在成大的付出，例如成功大學醫學院附設醫院藥劑部主任高雅慧規劃藥劑部空間動線，改善藥袋資訊；中文系沈寶春任職藝術中心，積極耕耘藝術教育。