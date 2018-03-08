鈴木一朗想打到50歲 美國女鐵粉相隨

自行製做鈴木一朗安打數紀錄板（Ichi meter）的知名鐵粉法蘭茲，今天接受日本媒體Sponichi Annex訪問時說，一直以來，不論鈴木一朗在球季中還是球季外，她始終關注鈴木一朗的新聞，沒想到他竟然回到水手隊，真是令人開心，「這是非常棒的新聞，今天非常令人興奮。」

現年44歲的鈴木一朗與前東家西雅圖水手隊，簽下一年75萬美元合約，且依據表現，可提高到200萬美元。

（中央社記者黃名璽東京8日專電）旅美的日本棒球明星鈴木一朗重回西雅圖水手隊，豪氣說想打到至少50歲，他的美國女鐵粉法蘭茲（Amy Franz）今天說，會一直幫鈴木一朗加油。

法蘭茲上個球季為了替鈴木一朗加油，一共到球場3次、看了9場比賽；一次在西雅圖，2次在邁阿密。在邁阿密的其中一次，她幸運地跟正要從球場離開、被粉絲團團圍住的鈴木一朗說到話。

法蘭茲說，從西雅圖到邁阿密非常遠，也很花錢，但今年整個球季都可以在西雅圖看鈴木一朗出賽了。

法蘭茲想重新製做一朗紀錄板，因為之前做的一塊紀錄板已送給紐約州古柏鎮（Cooperstown）的棒球名人堂，最近使用的紀錄板已嫌老舊，且上面有鈴木一朗簽名，現在放在家中珍藏。

她說，再製做一個新的就是第6代紀錄板了；如果可以，真想馬上飛到亞利桑那州，但因為自己還有工作要做，所以就期待例行賽開打。

法蘭茲說，鈴木一朗這次簽的是一年合約，未來不知道能打到什麼時候，但鈴木一朗說想打到至少50歲，她會一直幫鈴木一朗加油下去。（編輯：郭中翰）1070308