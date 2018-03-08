影／絕口不提張韶涵　范范：不重要的事放下吧

日前范瑋琪因為與張韶涵不合一事，再次登上媒體版面，在微博上被網友猛攻的她，范范少見的親上火線回應，剛好今（8）日她出席代言活動，被問到此事時，她尷尬回應媒體。

與張韶涵不合的事情再度被掀開，被問到最近心情如何？范范笑說心情還好，「在家中就把心思放小孩身上。」接著提到帶著小孩去做了台鐵、捷運，似乎有意想迴避話題。也許是近來太多風雨，范范日前還發了一首晚安詩，原來這首詩對她來說感觸很多，「我在為人母、人妻，許多不同角色轉換，心情上會有壓力，但希望能把這些壓力當成養分，像海一樣吸收。」言談間似乎透露先前的事情對她造成了壓力。