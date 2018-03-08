影／絕口不提張韶涵　范范：不重要的事放下吧

日前范瑋琪因為與張韶涵不合一事，再次登上媒體版面，在微博上被網友猛攻的她，范范少見的親上火線回應，剛好今（8）日她出席代言活動，被問到此事時，她尷尬回應媒體。
與張韶涵不合的事情再度被掀開，被問到最近心情如何？范范笑說心情還好，「在家中就把心思放小孩身上。」接著提到帶著小孩去做了台鐵、捷運，似乎有意想迴避話題。也許是近來太多風雨，范范日前還發了一首晚安詩，原來這首詩對她來說感觸很多，「我在為人母、人妻，許多不同角色轉換，心情上會有壓力，但希望能把這些壓力當成養分，像海一樣吸收。」言談間似乎透露先前的事情對她造成了壓力。
▲范瑋琪談到與張韶涵不合一事，都表示不願意多談。（圖／記者陳明安攝，2018.03.08）
而後她談到面對最近接踵而來的批評，范范提到，一開始都會在意，尤其是那些針對小孩家人的，她都會特別生氣，隨即她話鋒一轉表示：「我的心臟越來越強大，不友善的言論現在不會去在意，我會好好的為愛我的人、關心我的人努力，那些批評我會欣然接受，不過我還是希望那些惡意對我的家人小孩的批評不要看到比較好。」媒體再一次提到與張韶涵不合的事情，她仍面帶微笑，開口說道：「不重要的事情放下吧，我再也不回應這些事。」
▲范瑋琪閉口不談與張韶涵不合一事。（圖／記者陳明安攝，2018.03.08）