新壽4年要蓋9棟樓 每年收租6億

（中央社記者田裕斌台北8日電）新光金控旗下新光人壽與華固建設合建台北市陽光街高級住宅今天動土，新壽表示，4年內將陸續落成9棟大樓，每年可穩定貢獻租金收入新台幣6億元。
新壽表示，陽光街高級住宅案是由新壽提供土地、華固出資興建，基地鄰近碧湖、捷運站，面積為989坪，興建地上25層、地下3層、總樓地板面積約6900坪，將規劃30、45、57坪3種房型共144戶。
預計2021年完工，交屋後新壽和華固各可分得65%、35%的部位，這也是新壽不動產投資首次與建商合作，採取「合建分屋」模式。
新壽指出，在不動產投資策略未來將持續多元化，不動產開發與活化也將逐漸進入收成期，繼2014年高雄岡山大樓、2017年台北承德企業大樓、新北板橋新板金融大樓、嘉義中興大樓等均已陸續落成啟用外，未來4年內還有9棟大樓將陸續落成，全部完工後預計帶來每年約6億元的長期穩定租金收益。
在開發與活化的部份，除去年12月「台中傑仕堡」新建工程開工外，新壽位於新光摩天大樓旁的大亞百貨1樓空間，將在今年5月推出「新光站前樂活未來館」與「香咖大道」。
新壽表示，館中除設有速食店、咖啡店、超商、食堂外，更將設置新光銀行的「數位分行」與人壽的「保險小舖」，推出新型態的保險行銷方式，期能透過數位科技與悠閒的休憩氛圍，發展出更貼近客戶需求的互動模式。（編輯：林沂鋒）1070308