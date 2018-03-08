新壽4年要蓋9棟樓 每年收租6億

預計2021年完工，交屋後新壽和華固各可分得65%、35%的部位，這也是新壽不動產投資首次與建商合作，採取「合建分屋」模式。

新壽指出，在不動產投資策略未來將持續多元化，不動產開發與活化也將逐漸進入收成期，繼2014年高雄岡山大樓、2017年台北承德企業大樓、新北板橋新板金融大樓、嘉義中興大樓等均已陸續落成啟用外，未來4年內還有9棟大樓將陸續落成，全部完工後預計帶來每年約6億元的長期穩定租金收益。

在開發與活化的部份，除去年12月「台中傑仕堡」新建工程開工外，新壽位於新光摩天大樓旁的大亞百貨1樓空間，將在今年5月推出「新光站前樂活未來館」與「香咖大道」。

新壽表示，館中除設有速食店、咖啡店、超商、食堂外，更將設置新光銀行的「數位分行」與人壽的「保險小舖」，推出新型態的保險行銷方式，期能透過數位科技與悠閒的休憩氛圍，發展出更貼近客戶需求的互動模式。（編輯：林沂鋒）1070308