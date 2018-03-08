整合智慧製造 中市設智慧機械發展中心

台中市政府持續推動台中做為「智慧機械之都」，今年將成立「全球智慧機械發展中心」，在精密機械園區創造屬於中部在地的交流平台，整合智慧製造試營運場域、智慧製造大學聯盟、AI（人工智慧）與智慧製造創新學院及智慧製造服務團等功能，創造智慧製造一條龍式服務。

台中市經發局舉行「全球智慧機械發展中心交流座談會」，由林佳龍主持，邀請中央相關單位及在地產學研代表參加，聚焦全球智慧機械發展中心的成立。

林佳龍表示，這項機制可以進行個案輔導、媒合人才，並協助產業智慧發展，透過發展中心讓政策具體化，更能靈活運用資源，創造鏈結在地的效益。

林佳龍說，除了鏈結在地資源，市府更積極鏈結國際，包括台中與全球七軸機器人與伺服馬達的領導廠商日本安川電機合作，並與日本株式會社、加治金屬、美國Rockwell自動化大廠、德國西門子、法國達梭等各國智慧產業合作，加速爭取國際智慧及航太產業的訂單。

經發局長呂曜志表示，發展中心成立後，將以智慧製造試營運場域作為示範及實作場域，透過產學研所組成的服務團隊進行診斷，讓產業與人才對接，再以AI與智慧製造創新學院培育的人才及智慧製造服務團進行輔導，結合政府補助資源，促使企業真正升級，可有效創造工作機會並提升薪資水準，讓智慧機械產業真正鏈結在地。（編輯：梁君棣）1070308