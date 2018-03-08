影／宜蘭綠色博覽會實踐綠行動　種植合鴨米彩繪稻田

今年宜蘭綠色博覽會以「實踐．綠行動」為主軸，主辦單位在緊鄰冬山火車站的稻田規劃「大地藝術區」，當中一部分種植「合鴨米」，並請來家住蘇澳的農業達仁林旺德執行這項任務。林旺德從退伍後就與家人一起務農，迄今已有20多年的豐富經驗。十幾年前，多數農作都還以灑農藥和肥料的慣行農法為主，有機農法尚未盛行，那時林旺德就毅然決然將家中的3甲地，全部改為有機耕作，不再使用化學肥料，除了以當地的天然資源冷泉灌溉，並且堅持ㄧ年ㄧ作，其餘時間則休耕養護農地。而在春耕插秧後，他則挑選適合的鴨種，讓鴨與稻田或秧苗共存共榮互利共生，這種利用鴨、稻共棲的栽作方式所生產的稻米就稱為「合鴨米」。

2018宜蘭綠色博覽會即將於本（3）月31日在冬山河生態綠舟及冬山火車站周邊登場，今年以「實踐．綠行動」為主軸，主辦單位特地在緊鄰冬山火車站的稻田規畫「大地藝術區」，當中一部分種植「合鴨米」，並進行稻田彩繪。

林旺德挑選法國正番鴨、北京鴨、台灣白菜鴨及綠頭野鴨四個品種，經多年選育而培育出「合鴨」，他利用鴨的好動、雜食本性，來啄食田裡頭的福壽螺、負泥蟲，所以不用灑藥，而合鴨的排泄物是最營養的肥料，且鴨子在田間行進時，間接增加水中的含氧量，因為養分夠，稻子自然長得好，所以也不用灑肥料，等於一次解決慣行農法中施用化學藥劑與化肥的兩大問題。

林旺德表示，合鴨出生約一周，體型剛好適合放入稻秧中覓食，替代農藥除蟲滅螺，鴨子在田間自由活動，自然鍛鍊出合鴨扎實的肉質，等到稻子長高了，鴨群就會放養到他處，直到稻子7個月大收成後，再放入大隻合鴨完成最後階段的工作。由於合鴨活動充足，因此肌肉脂肪極低，且鴨體不含任何藥物殘留，堪稱不折不扣的「有機鴨」，這種耕作方式，不僅種出可安心食用的稻米，也生產出口感好吃的鴨肉，同時也友善土地，可謂一舉數得。

除了種植「合鴨米」，這個區域的秧苗也經過圖形設計，長成後將會呈現鴨子的圖形，屆時從空中鳥瞰將會是一幅美麗圖案。