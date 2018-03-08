外資按讚 堅定「買進」評級 威騰股價連5漲

威騰電子財報也貢獻了漲幅的動力，以連續 5 季雙或三位數利潤成長，同時也與日本東芝 Toshiba 的合作業務達成一致。

作為全球最大的磁盤製造商，及閃存晶片的領先供應商，威騰電子股價連續 5 天上漲，週三收盤股票上漲 1.57%，來到 95.27 美元。

威騰電子 Western Digital (WDC-US) 股價週三 (7 日) 上漲至多年新高，部份因素似乎是華爾街給了這檔股票一臂之力，調漲目標價及評級。

瑞穗證券分析師 Vijay Rikesh 給予了讚譽，也於 2 月初提升了威騰電子的目標價格，從 105 美元上調至 110 美元，也堅持「買入」評級。他指出，大部份內存使用客戶都公佈了財報，而 iPhone 預計的銷量下滑也幫助了威騰電子販售更多 NAND 閃存記憶體，「是 NAND 售價穩定化」。

Craig Hallum 分析師 Christian Schwab 週二 (6 日) 將威騰電子目標價從 110 美元上調至 120 美元，也維持「買入」評級。並提道威騰電子降低了利息支出，也改善其資本結構。該公司最近將其債務重組為更有利的條件。

上個月底，Stifel 分析師 Kevin Cassidy 重新對威騰電子做評論，給予了「買入」評級及 105 美元的目標價，提道於東芝的和好關係及硬碟基本盤的卓越表現。

另外，Cassidy 也對威騰電子競爭者希捷科技 Seagate (STX-US) 做評論，維持「持有」評級和 49 美元的目標價。Seagate 股價週三 (7 日) 收盤上漲 0.12% 來到 56.30 美元。

Seagate 股價日線趨勢圖

威騰電子的 1 月 25 日第 2 季度財報顯示，該營收與預期相吻合，達 53 億美元，與去年同期相比成長 9%。威騰電子每股收益為 3.95 美元，超出市場預期的 3.79 美元。

瑞銀 UBS 分析師 Munjal Shah 週二 (6 日) 給予了騰威一個「持有」評級，及 90 美元目標價，認為 flash 記憶體價格應於 2018 年下半年下滑，對公司不利。