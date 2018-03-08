陸媒：官方證實電磁炮上艦試驗成功

據引述，張曉在電磁發射技術領域，大膽提出了迴圈浪湧（突波循環）的設計思路，經過數百次失敗和5萬多次試驗，攻克制約某特種電源發展的數十項瓶頸技術，成功研製出世界上規模最大的連發型電源。

馬偉明為大陸著名動力與電氣工程專家，曾攻克潛艇動力的核心技術。

據報導，這篇人物報導所介紹的是海軍工程大學艦船綜合電力技術國防科技重點實驗室副研究員張曉，並指張曉是工程院院士馬偉明的團隊成員。

環球軍網今天報導，大陸海軍網昨天刊登的一篇人物報導中證實了相關消息。

（中央社記者張謙香港8日電）中國大陸官方近日首次證實，大陸方面已在艦上試驗新型武器電磁炮，且已獲得成功。

報導表示，目前這型電源已實現量產，技術性能達到國際先進水準，為大陸電磁發射技術的基礎研究、工程化應用和人才培養做出貢獻。

報導又提及，在這項科研工作5年多之後，「某項國產新型武器裝備第一次在船上試驗就取得了成功」。

報導就此引述軍事觀察人士說，從這篇人物報導所提及的「國產新型武器」、「電磁發射技術」、「連發型電源」、「船上試驗」等關鍵字判斷，這應該與今年初網上流傳的電磁軌道炮測試照片有關。

這名軍事人士說，可以說，這是官方首次確認大陸電磁炮上艦試驗獲得成功。

資料顯示，電磁炮利用強大的電磁體，可以把炮彈發射到100公里的地方，速度可達音速的7倍，令傳統火炮的射程和速度相形見絀，後者只能把彈藥發射到10至20海里遠。

今年1月底，大陸網站流傳的一張照片顯示，解放軍海洋山號坦克登陸艦裝備了酷似電磁軌道炮的武器，當時有人猜測是進行電磁炮試驗。（編輯：林克倫）1070308