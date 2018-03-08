想孕沒有卵 32歲女卵巢退如50歲

奇美醫院生殖醫學科主任蔡永杰今天在記者會表示，女性隨年齡增加，懷孕難度會逐年上升。主要原因為女性出生時體內約有100多萬顆卵子，但初經來後會急速消耗，隨每次生理期，卵子庫存數量逐年減少，到40歲卵子數目不但不多且可能染色體異常，約僅剩3成可以使用。

（中央社記者陳偉婷台北8日電）32歲女子和先生認真「做人」3年多，但毫無成果。女子檢查後發現，卵巢功能幾乎已衰退，相當50歲婦人。醫師提醒，女性卵巢衰退可能提早報到，育齡女性應掌握卵巢健康狀況。

依衛生福利部國民健康署出生通報檔資料顯示，生育第2胎平均年齡則提高至35歲，其中年齡為35歲以上占41.45%以上。

蔡永杰說，女性黃金生育年齡為21至28歲，有2至3成尋求不孕症治療女性是因卵巢功能不足造成不易受孕的結果。他曾收治一名32歲女性，和先生努力「做人」3年，喜訊遲遲不來。檢查發現女子幾乎已無卵子，卵巢幾乎已經衰竭，形同50歲婦人。

蔡永杰表示，很多人都會有迷思，認為不孕、難以受孕是跟卵子品質有關，但卵子數量也是關鍵。有些女性認為自己還未高齡，不需要擔心受孕問題，但忽略卵巢衰退可能提早報到。

根據蔡永杰臨床觀察，近幾年早期卵巢衰竭的患者有年輕化趨勢，推測原因可能跟生活壓力大、生活習慣、飲食習慣、抽菸等加速卵子代謝，讓卵巢早衰。

蔡永杰也說，育齡女性應掌握卵巢健康狀況，以免有生育打算，但卵子數量已經受限，就算想人工受孕，女性取卵也會很辛苦，懷孕率也降低。（編輯：陳清芳）1070308