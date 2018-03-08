電子票卡拚亞灣區觀光 高市擬採日本經驗

曾姿雯說，行銷亞洲新灣區觀光，除已推動的智慧旅遊「輕軌輕旅行」與「陸海空」等好玩卡，還將仿照日本大阪周遊卡與關西ONE PASS等經驗，結合行動支付發行「輕軌好玩卡2.0」，以「搭輕軌周遊亞灣區」概念，串連亞灣區交通運具、免費暢遊輕軌沿線景點設施，以及憑卡享商圈優惠等，深耕亞灣區輕軌深度旅遊。

「亞洲新灣區觀光產業發展戰略」研討會下午在高雄夢時代購物中心舉行，曾姿雯在會中做以上表示。

（中央社記者程啟峰高雄8日電）高雄輕軌串連亞洲新灣區，有觀光價值，高市觀光局長曾姿雯今天說，市府將仿照日本大阪周遊卡等經驗，結合行動支付發行類似電子票卡，憑卡還可享商家優惠，帶動亞灣區觀光。

由於高雄展覽館也位於亞灣區，為推廣國際會展觀光，曾姿雯說，觀光局將結合參展會員證及「好玩卡」，以「展遊合一」方式推廣亞灣區觀光。

高雄夢時代購物中心總經理張國光表示，高雄輕軌串連夢時代、高雄展覽館、市立總圖、港埠旅運中心、海洋文化及流行音樂中心、高雄駁二及西子灣等景點，沿途可欣賞高雄港灣美景，已成為最具發展價值的水岸觀光路線，亞洲新灣區觀光產業將是高雄投資新亮點。

與會郵輪業者也對高雄發展郵輪產業提供建言，業者認為，高雄適合國際遊輪業者設立區域營運與採購中心，降低營運成本，可發展成為「郵輪補給」港，以「郵輪經濟」帶來新產業發展與吸引海內外專業人才；搭輕軌觀光遊程服務灣靠郵輪客，豐富岸上觀光體驗，前景看好。（編輯：梁君棣）1070308