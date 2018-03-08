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桃園女性藝展 10藝術家跨文化展創意

中央社2018/03/08 18:32
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（中央社記者吳睿騏桃園8日電）桃園市政府文化局在3月份策辦2018女性藝術特展，邀請台灣、日本及烏克蘭共10位女性藝術家共同參展，透過多元媒材使用及不同領域的藝術呈現，要以女性的視角顛覆藝術傳統。

呼應婦女節，桃園市政府文化局邀請到台灣的柳依蘭、陳妙玲、蒲宜君，以及日本、烏克蘭等10位藝術家，共同舉辦「后‧現代－2018女性藝術特展」。

桃園市長鄭文燦今天受訪表示，兩性視角及對人事物的感受有所不同，透過女性藝術家的創作可以顛覆藝術傳統，也帶領觀眾用更多樣的角度看世界。桃園市政府政務首長中就有6位女性，未來市府也會努力落實性別友善、性別平權、保護母性、培養女力4大目標，鼓勵更多女性投入不同場域。

桃園市政府文化局長張秀美表示，展覽以「剛柔虛實」為主軸，觀照當代女性藝術家的創作與風格，囊括水墨、油彩、膠彩、複合媒材等平面藝術，及雕塑、裝置等立體創作和錄像新媒材，展現女性以人生淬煉藝術的堅韌。看見女性創作者對藝術的不同見解，帶給參觀者藝術新視野。

藝術家陳妙玲表示，展覽以「后」做為新時代女性代稱，「后‧現代」兼具「女性x後現代」的雙重隱喻，突顯女藝術家開展現代藝術新視野。展覽表現的藝術向度，不僅翻轉傳統女性印象，更藉由具象、抽象、光影幻象的創作，傳達女性藝術家多元媒材創新當代藝術的鮮明意象。（編輯：黃于）1070308

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