媽咪萬事通上線 孕產育兒e手搞定

（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）苗栗縣打造孕產育兒智慧友善城市，爭取經濟部工業局經費開發「媽咪萬事通APP」今天啟動，民眾利用手機下載，可快速取得孕產育兒正確知識及多樣個人化健康管理。

由經濟部工業局「4G智慧寬頻應用計畫」補助開發、城邦文化承接建置的「媽咪萬事通APP」，今天在苗栗縣政府大廳舉行發表會，宣告科技育兒時代來臨，照顧寶寶可以更聰明「e」手搞定。

經濟部工業局主任秘書陳佩利指出，「4G智慧寬頻應用計畫」是運用103年4G頻譜釋出標金專款專用，透過「地方出題、企業解題、中央補助」模式，推動4G應用普及化；身為一位母親，她深知從懷孕、生產到育兒，每個階段都非常需要幫助，「媽咪萬事通APP」讓媽咪可以快速獲得相關資訊。