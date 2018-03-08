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微軟認證AI人材培育　桃市府打造全台第一

記者李春台／桃園報導2018/03/08 19:15
▲桃園市政府與微軟台灣的AI研發中心，8日共同宣布「台灣微軟X桃園市政府 AI人才培訓暨認證」的計劃啟動！（圖／記者李春台攝，2018.03.08）
▲桃園市政府與微軟台灣的AI研發中心，8日共同宣布「台灣微軟X桃園市政府 AI人才培訓暨認證」的計劃啟動！（圖／記者李春台攝，2018.03.08）

桃園市政府今（8）日與台灣微軟共同宣布，將開設AI人才培育的認證課程，只要參加微軟提供的受訓課程並通過考試，就能取得專業認證；同時也是微軟大中華地區第一個授權導入AI的培訓課程，及專業認證的政府合作單位。

桃園市政府副秘書長陳靜航與微軟台灣AI研發中心執行長張仁炯，今日共同宣布「台灣微軟X桃園市政府 AI人才培訓暨認證」的計劃啟動；陳靜航指出，桃園是全台灣工業產值最高的城市，對於產業未來發展積極佈局，目前人工智慧是全球最夯的技術與產業。

陳靜航說，政府與產業合作，在桃園開設全台第一個微軟授權認證的青年創業中心，將微軟全球完整的AI人工智慧人才培育課程與認證教育系統引入桃園市，培育更多專業AI人才；未來還結合青創基地、串連桃園市16所大專校院育成中心、鏈結企業需求及新創聚落，帶動桃園青年新創能量，落實人工智慧產業化。

青年事務局長顏蔚慈表示，這次微軟全球完整AI人工智慧人才培育的課程與認證教育系統，課程共180小時，分線上課程及實體的課程，受訓完畢還要參加認證的考試，市政府將提供1000個專業的認證序號，提供通過考試的民眾免費取得專業認證；相關的報名及課程資訊，可電（03）4279796桃園青創指揮部洽詢。

關鍵字ai人才培育桃園市政府副秘書長陳靜航微軟台灣ai研發中心執行長張仁炯青年事務局長顏蔚慈
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