微軟認證AI人材培育　桃市府打造全台第一

桃園市政府今（8）日與台灣微軟共同宣布，將開設AI人才培育的認證課程，只要參加微軟提供的受訓課程並通過考試，就能取得專業認證；同時也是微軟大中華地區第一個授權導入AI的培訓課程，及專業認證的政府合作單位。

桃園市政府副秘書長陳靜航與微軟台灣AI研發中心執行長張仁炯，今日共同宣布「台灣微軟X桃園市政府 AI人才培訓暨認證」的計劃啟動；陳靜航指出，桃園是全台灣工業產值最高的城市，對於產業未來發展積極佈局，目前人工智慧是全球最夯的技術與產業。

陳靜航說，政府與產業合作，在桃園開設全台第一個微軟授權認證的青年創業中心，將微軟全球完整的AI人工智慧人才培育課程與認證教育系統引入桃園市，培育更多專業AI人才；未來還結合青創基地、串連桃園市16所大專校院育成中心、鏈結企業需求及新創聚落，帶動桃園青年新創能量，落實人工智慧產業化。