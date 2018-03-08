天團代言+精準定價 宏達電力拚上半年奪回台灣前3名

非蘋陣營上半年旗艦機已有三星及 Sony 等在 MWC 發表，且搶在 3 月間在台上市，外傳宏達電 (2412-TW) 的旗艦機可望在 4 月發表，上市時間明顯落後其他手機廠，宏達電台灣區總經理陳柏諭今 (8) 日強調，旗艦機快了，今年上半年在品牌代言大使五月天形象廣告助陣，及精準定價策略下，目標重新擠進台灣市場銷量及銷價前 3 名。

陳柏諭指出，去年的銷售量、銷售金額在台灣市場都是排名第四，還有很大的成長空間，他分析，台灣智慧手機前 5 名中，除了前兩大，第三、四、五名的市占相當接近，今年上半年目標是「銷售量、銷售價回到台灣市場前 3 名」。