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青埔青昇宮　職棒球隊有拜有保庇

保庇2018/03/08 18:14
青埔青昇宮　職棒球隊有拜有保庇（圖／保庇）
青埔青昇宮　職棒球隊有拜有保庇（圖／保庇）

職棒球隊在場上全力求勝，除了每個球員全力以赴，衍生出各種能提升勝率的偏方會迷信，但最常見的還是總教練帶著全體球員到廟中祈求神明保佑，今天介紹的青昇宮，就是一間有名的棒球廟。

青埔青昇宮是有名的棒球廟。（圖／WIKI圖庫，Outlookxp ）
青埔青昇宮是有名的棒球廟。（圖／WIKI圖庫，Outlookxp ）

青昇宮位於桃園市青埔，鄰近有高鐵桃園站與桃園棒球場。建廟起因是1985年時建造河堤，在新街溪坍陷舊堤石堆中發現了一尊木雕神像，被當地里民稱為「青埔王公」，以石頭蓋廟祭祀，兩年後興建大廟，逐漸成為青埔當地的信仰中心。

「青埔王公」的金身造型為手持金鞭、腳踏雙獅，由於外型與聖號都與統一獅隊相呼應，在2011年中華職棒總冠軍戰期間，統一獅隊到青昇宮祈求「青埔王公」護佑，結果順利拿下當年總冠軍，因此成為知名的「棒球廟」。

不過以桃園為主場的LAMIGO桃猿怎麼可能讓統一獅專美於前，所以桃猿隊也開始拜「青埔王公」，在兩隊都拜的情況下，「青埔王公」選擇了在地的桃猿隊，統一獅還曾在桃園球場創下單一球隊在桃園球場的多連敗紀錄。

「青埔王公」是不是真的偏心自己家鄉的球隊我們不得而知，但這類話題向來也是球迷間茶餘飯後的話題，如果這些所謂「迷信」無傷大雅，就當做球隊全力求勝的一種舉動，畢竟「迷信」這種事在棒球最高殿堂的大聯盟都是時有耳聞。

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關鍵字棒球廟青埔王公青昇宮
台南小南城隍廟　鴨母王朱一...

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