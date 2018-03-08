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台南小南城隍廟　鴨母王朱一貴當城隍

保庇2018/03/08 13:32
台南小南城隍廟　鴨母王朱一貴當城隍（圖／保庇）
台南小南城隍廟　鴨母王朱一貴當城隍（圖／保庇）

在台灣的民間信仰中，人在生前若能修善積德，或對地方有功，在往生後都有機會被玉帝指派為神受後人祭祀，成為一地的守護神。在台南是中西區的小南城隍廟，其中的二城隍就是「鴨母王」朱一貴。

台南市小南城隍廟。（圖／WIKI圖庫，Outlookxp攝）
台南市小南城隍廟。（圖／WIKI圖庫，Outlookxp攝）

小南城隍廟位於清朝時建立的台灣府城小南門附近，當地也稱該廟為小城隍廟。廟中有三位城隍，分別是大城隍杜義招、二城隍朱一貴、三城隍雷域輝。

小南城隍廟的三位城隍中的二城隍為朱一貴。（圖／WIKI圖庫，Outlookxp 攝）
小南城隍廟的三位城隍中的二城隍為朱一貴。（圖／WIKI圖庫，Outlookxp 攝）

朱一貴是清朝時期台灣大型武裝起義的發起人，人稱「鴨母王」，有著非常多的傳說，據說朱一貴當年以養鴨為業，能操眾群鴨如軍隊，叫鴨群往哪走就往哪走，而且他養的鴨生下的鴨蛋都有兩顆蛋黃，因而有了「鴨母王」的外號。

康熙五十九年，時任台灣知府的王珍在攝理鳳山縣的政事上出了問題，他將鳳山縣的縣務轉交給自己的兒子，王珍之子巧立名目對鳳山縣農民橫徵暴歛，造成鳳山當地哀鴻遍野，朱一貴等人在商討後決定起事，因為朱一貴姓「朱」，起事眾人便以「明朝皇帝後裔」的名義號昭群眾反抗暴政。

起事後朱一貴軍隊席捲台灣各地，人稱中興王、義王，但由於內部分裂以及清朝調動水陸大軍攻擊等因素，數個月後就被清軍瓦解，隔年，朱一貴與其他領導人物在北京遭到處決。

到了日本統治時期，民間傳說朱一貴被玉皇大帝封為「台南州城隍綏靖侯」，祭祀於今日的小南城隍廟，也被稱為「小城隍」。

以清朝官方的角度而言，朱一貴是引發動亂的民變領袖，但若換一個角度來看，朱一貴起兵反抗的是清朝的貪官污吏，替那些被官府欺負的農民出一口氣，如此，也不難想像，朱一貴被奉為城隍保佑當地民眾的原因。

資料來源

維基百科　小南城隍廟

 

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