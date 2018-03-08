晶電、億光2月營收月減2成 均寫下近5年單月營收新

LED 晶粒廠晶電 (2448-TW) 封裝廠億光 (2393-TW) 今 (8) 日公布 2 月合併營收，受農曆春節假期影響，晶電 2 月營收 14.96 億元，月減 20.24%，年減 17.87%；億光 2 月營收跌破 20 億元大關、為 17.69 億元，月減 26%，年減 17.34%，雙雙寫下 2013 年 3 月以來單月營收新低。

近來因應中國 LED 廠因應新產能開出，晶電降低中國市場接單比重，轉往具備專利技術的歐美燈絲燈照明市場，以維持整體藍光營運，市場認為，晶電高毛利的四元 LED 將持續受惠小間距、生物感測與車用應用等需求。