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晶電、億光2月營收月減2成 均寫下近5年單月營收新

鉅亨網2018/03/08 18:41
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LED 晶粒廠晶電 (2448-TW) 封裝廠億光 (2393-TW) 今 (8) 日公布 2 月合併營收，受農曆春節假期影響，晶電 2 月營收 14.96 億元，月減 20.24%，年減 17.87%；億光 2 月營收跌破 20 億元大關、為 17.69 億元，月減 26%，年減 17.34%，雙雙寫下 2013 年 3 月以來單月營收新低。

近來因應中國 LED 廠因應新產能開出，晶電降低中國市場接單比重，轉往具備專利技術的歐美燈絲燈照明市場，以維持整體藍光營運，市場認為，晶電高毛利的四元 LED 將持續受惠小間距、生物感測與車用應用等需求。

晶電去年前 3 季稅後純益 12.54 億元，較 2016 年同期轉虧為盈，每股純益 1.18 元，優於市場預期。法人預估，晶電去年第 4 季 EPS 可望達 0.42 元，全年 EPS 上看 1.6 元。

億光去年在 LED 市場遭遇相當大的價格競爭，背光與照明產品上價格跌得太兇，也影響億光營運表現，公司今年起調整營運體質，降低背光與照明等毛利較低的產品營收比重，目前 2 項產品營收比重均降至 10% 以下。

展望今年，億光表示，對今年整體 LED 產業景氣樂觀看待，而在體質調整過後，今年受到低毛利產品影響較低，營收與獲利表現都將較去年佳。

晶電前 2 個月累計營收 33.72 億元，年減 3.76%；億光前 2 個月累計營收 41.6 億元，年減 0.46%。

晶電日 K 線圖
億光日 K 線圖


 

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