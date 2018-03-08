三大法人賣超2.69億元 外資大砍台灣50反1 金

台股今 (8) 日指數上漲 77.92 點，以 10823.24 點作收，成功收復月季線。三大法人僅自營商偏多，外資及陸資賣超 9.51 億元，外資自營商賣超 0.83 億元，投信賣超 2.95 億元，自營商自行買超 3.91 億元，自營商避險買超 5.86 億元，合計三大法人賣超 2.69 億元；個股方面，外資賣超又集中金融股，另外也大幅調節台灣 50 反 1。

期貨部分，三大法人同步偏多，外資加碼多單 3381 口，淨部位多單來到 49664 口；投信回補空單 516 口，淨部位空單來到 32966 口；自營商回補空單 1000 口，淨部位空單來到 3576 口，合計三大法人加碼多單 4897 口，淨部位多單為 13122 口。