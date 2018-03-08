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三大法人賣超2.69億元 外資大砍台灣50反1 金

鉅亨網2018/03/08 18:40
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台股今 (8) 日指數上漲 77.92 點，以 10823.24 點作收，成功收復月季線。三大法人僅自營商偏多，外資及陸資賣超 9.51 億元，外資自營商賣超 0.83 億元，投信賣超 2.95 億元，自營商自行買超 3.91 億元，自營商避險買超 5.86 億元，合計三大法人賣超 2.69 億元；個股方面，外資賣超又集中金融股，另外也大幅調節台灣 50 反 1。

期貨部分，三大法人同步偏多，外資加碼多單 3381 口，淨部位多單來到 49664 口；投信回補空單 516 口，淨部位空單來到 32966 口；自營商回補空單 1000 口，淨部位空單來到 3576 口，合計三大法人加碼多單 4897 口，淨部位多單為 13122 口。

外資今天主要買盤集中在半導體族群，包括晶圓雙雄台積電及聯電，其中聯電單日買超創去年 8 月以來新高，日月光、華邦電、南亞科、強茂、嘉晶等半導體也獲青睞，至於面板雙虎則是由友達率先轉為買超，中止連 9 賣，群創則是慘遭連 14 賣，是去年 11 月中以來最長賣超紀錄。

金融股部分，外資賣壓又有增溫跡象，包括新光金、元大金、中信金、富邦金、永豐金、台新金、開發金、玉山金、華南金、國泰金、第一金、國票金等均遭外資賣超。

ETF 部分，外資連續 3 天買超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資也同樣連續 3 天買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 11 天賣超。

外資集中市場買超第 1 名為聯電，買超張數 49269 張，第 2 名友達，買超 18726 張，第 3 名日月光，買超 10077 張，第 4 名華邦電，買超 7679 張，第 5 名旺宏，買超 6249 張。6 到 10 名依序為，南亞科，買超 4816 張；佳世達，買超 3695 張；中裕，買超 3392 張；華新，買超 2770 張；兆豐金，買超 2729 張。

外資集中市場賣超第 1 名元大台灣 50 反 1，賣超張數 35720 張，第 2 名富邦 VIX，賣超張數 19990 張，第 3 名宏碁，賣超 8245 張，第 4 名新光金，賣超 8231 張，第 5 名鴻海，賣超 7951 張。6 到 10 名依序為，元大金，賣超 4645 張；微星，賣超 4297 張；英業達，賣超 4108 張；華航，賣超 3601 張；長榮，賣超 3589 張。

法人表示，外資今天雖然賣超，不過從金額來看，外資目前正處於調整持股階段，因此盤勢仍由內資主導，就外資操作策略可發現，半導體依然還是外資最愛的族群，因此包括聯電、日月光及華邦電都是主要買超標的，但是在美股有效回穩之前，預料指數仍將是以區間盤整為主。

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關鍵字三大法人台積電電子權值比特幣月線季線半導體聯電金融貿易戰headline
外資按讚 堅定「買進」評級...晶電、億光2月營收月減2成...

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