川普關稅政策進逼 中輸美貿易壓力升級

路透社報導，川普推文說：「中國已被要求制定削減對美國龐大貿易赤字的10億美元計畫。」川普誤將北京的對美貿易順差寫成貿易逆差。他並未提供細節，說明美國如何傳達這樣的要求。

除了關稅引發的緊張外，由於中美貿易失衡今年1月攀升到9年多來新高，美國貿易逆差加劇擴大，川普加碼對中國施壓。這些消息顯示，川普意圖消除逆差的貿易政策可能會失敗。

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）無視反彈聲浪，美國總統川普似乎決心已定，本週要授權對進口鋼鋁課徵高額關稅。同時，川普正升高對中國施壓，要求制定計畫把美中間貿易赤字削減10億美元。

在今天首則推文中，川普並未顯示任何打退堂鼓的跡象。他表示，自小布希總統政府上任以來，美國已流失超過5萬5000家工廠和600萬個製造業工作機會，還使貿易逆差飛漲。

川普推文說：「糟糕的政策與領導。一定要再度勝利！」前一天，他才說自己不怕打貿易戰。

川普告訴記者：「當我們被每個國家拋到後頭時，貿易戰沒那麼糟。」

由於預估美國鋼鐵需求將增加，美國鋼鐵公司（United States Steel）指出，它將重啟位於花崗岩市（Granite City）工廠兩座高爐中的一座和煉鋼設施，並重新聘雇500名員工。

標準普爾1500種股價指數（S&P 1500）中的鋼鐵類指數，在紐柯鋼鐵公司（Nucor）、美國鋼鐵和AK鋼鐵控股公司（AK Steel）領漲下走揚。（譯者：陳妍君/核稿：劉學源）1070308