睪丸癌虛驚 郭泓志確診良性腫瘤

（中央社記者黃巧雯台北8日綜合報導）中華職棒富邦悍將投手郭泓志先前因身體有異樣，懷疑為睪丸癌，經紀公司今天表示，所幸經確認為良性腫瘤，但已耽擱到春訓進度，確定趕不上開季。

郭泓志在年初結束於美國的復健及自主訓練後，2月向所屬球團富邦悍將報到展開春訓，但因身體有些狀況，日前各隊公布申請註冊名單時，被球團列合約所屬球員。

郭泓志所屬經紀公司展逸國際行銷發布新聞稿表示，農曆年假期間，郭泓志發現身體有異樣，多次檢查後，醫師原先高度懷疑為睪丸癌，並在3月初安排手術，所幸最後檢查報告確認為良性腫瘤。