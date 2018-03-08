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佛州立法買槍年齡提高到21歲　擁槍團體反對

記者呂烱昌／綜合報導2018/03/08 19:12
▲美國步槍協會(NRA)試圖將擁槍塑造為全民運動，鼓勵從小學習射擊技巧。（圖／翻攝自美國步槍協會(NRA)官網）
▲美國步槍協會(NRA)試圖將擁槍塑造為全民運動，鼓勵從小學習射擊技巧。（圖／翻攝自美國步槍協會(NRA)官網）

在 17 死校園槍擊案發生後，美國佛羅里達州 7 日通過管制槍枝法案，將購買武器的最低年齡提高到21歲。不過，這項新法引發支持人民擁搶的團體反對。

根據路透社報導，在 2 月 14 日道格拉斯中學槍擊案發生後，血案倖存學生發起前所未有的遊說行動，希望嚴加管制槍枝。新法案「道格拉斯中學安全法案」（Marjory Stoneman Douglas High School Public Safety Act）就是以爆發大規模槍擊案的中學命名，這場槍擊案造成 17 人喪命，其中 14 人是學生。

新法案將最低購槍年齡從 18 歲提高到 21 歲，也禁止槍械使用者將半自動步槍改裝成可連發射擊的全自動步槍，並投注更多經費在心理健康工作上。不過，在美國擁有龐大影響力、操控共和黨的全國步槍協會（National Rifle Association，NRA）卻強力反對。

這項新法案還有一些爭議點，一個是資助一個讓部分教師和學校職員佩槍的計畫，在佛州槍擊案發生後，川普總統提出讓部分教職員配槍的提議，他認為在警方到達之前，學校教師能夠第一時間挺身對抗槍手，降低傷害。

另一個爭議是沒有禁止持有像是在 2 月 14 日這起血案中使用的突擊式武器，也就是歷次槍擊案經常出現的 AR-15 步槍。在 2016 年的佛羅里達州奧蘭多市同志夜店 50 死槍擊案中，槍手也是用 AR-15 步槍。AR-15 其實就是 M-16 步槍的民用型號。

在一連串槍擊案發生後，美國民眾曾發起管制 AR-15 步槍，但是一直遭到 NRA 阻擋，在道格拉斯中學槍擊案發生後，NRA發起遊說活動，甚至推出擁有 10 個 AR-15 步槍的10個理由宣傳活動。


▲AR-15步槍是美國歷年來重大槍擊案槍手常用武器，不過美國步槍協會(NRA)卻提出擁有AR-15步槍的10個理由。（圖／翻攝自NRA官網)

關鍵字ar-15m-16川普nra
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