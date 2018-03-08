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中央社

鴻海FII中國首發通過 只花36天

中央社2018/03/08 18:48
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者陳家倫上海8日電）鴻海旗下富士康工業互聯網（FII）在中國首發通過。陸媒指出，富士康工業從招股書申報稿上報之日算起，至今僅用36天，創下A股市場首次公開發行（IPO）的歷史新速度。

綜合陸媒新浪財經、界面新聞報導，中國證券監督管理委員會（中國證監會）第17屆發審委今天召開2018年第41次發行審核委員會工作會議，富士康工業股份有限公司首次公開發行獲通過。

富士康工業2月1日向上海證券交易所申請送件海外證券市場掛牌交易，上市請求於3月8日就已經被批准，寫下A股市場IPO的歷史新速度。

富士康工業2015年3月6日在深圳成立，在先前還未滿3年的情況下就申報IPO上市，引來各界質疑。對此，招股書也特意在「重大事項提示」中提到，富士康工業「已就此向有權部門申請豁免」。

根據富士康科技集團出具的「避免同業競爭的承諾函」，陸媒分析，富士康工業日後將全面接管iPhone等海外品牌，在富士康集團旗下的代工業務。但就算擁有蘋果公司（Apple）這個大客戶，也不意味富士康工業能高枕無憂。

報導表示，作為iPhone問世10周年的紀念版本，iPhone X並未能夠延續以往同類產品在市場上的良好表現。蘋果公司2月1日發布的財報就提到，公司產品整體銷量不及預期。

對富士康集團來說，在蘋果產品的吸引力已大不如前的情況下，如何迅速撕去自家身上的「蘋果代工廠」標籤，提升其他業務的占比，也許會是之後需要重點關注的問題。（編輯：林克倫）1070308

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