亞馬遜全力發展食品雜貨業 破例簽下220 億美元的

《CNBC》報導，亞馬遜上個月提交的 10-K 文件顯示，該公司的「無條件購買義務」在 2017 年激增至 242 億美元，在併購生鮮超市 Whole Foods 之前，此項目僅為 16 億美元，此舉展現亞馬遜發展食品零售的決心。

在收購 Whole Foods 之後，亞馬遜 (AMZN-US) 承擔 220 億美元的據合約規定的未來採購義務，該筆項目與 Whole Foods 和其最大的供應商聯合天然食品公司 (UNFI-US) 的合約有關，雙方具有長期合作關係。

亞馬遜股價日線走勢圖

對於電商巨擘亞馬遜或是大型超市而言，與供應商簽下多年的高額合約是少見的，亞馬遜過去以簽署短期協議為名。但生鮮零售為亞馬遜的新領域，此次的長期採購義務合約，象徵著亞馬遜欲將 Whole Foods 打造成主要收入來源之一的長期計劃。