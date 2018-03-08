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亞馬遜全力發展食品雜貨業 破例簽下220 億美元的

鉅亨網2018/03/08 18:54
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《CNBC》報導，亞馬遜上個月提交的 10-K 文件顯示，該公司的「無條件購買義務」在 2017 年激增至 242 億美元，在併購生鮮超市 Whole Foods 之前，此項目僅為 16 億美元，此舉展現亞馬遜發展食品零售的決心。

在收購 Whole Foods 之後，亞馬遜 (AMZN-US) 承擔 220 億美元的據合約規定的未來採購義務，該筆項目與 Whole Foods 和其最大的供應商聯合天然食品公司 (UNFI-US) 的合約有關，雙方具有長期合作關係。

亞馬遜股價日線走勢圖
亞馬遜股價日線走勢圖

對於電商巨擘亞馬遜或是大型超市而言，與供應商簽下多年的高額合約是少見的，亞馬遜過去以簽署短期協議為名。但生鮮零售為亞馬遜的新領域，此次的長期採購義務合約，象徵著亞馬遜欲將 Whole Foods 打造成主要收入來源之一的長期計劃。

研究亞馬遜多年的德州大學會計教授 Patrick Badolato 指出：「這絕對是一個信號，亞馬遜有信心使 Whole Foods 成為成功的交易，要保持 Whole Foods 主要的產品線齊全，為一個巨大的承諾。」

聯合天然食品為新鮮農產品的供應商，以及包涵 Vita Coco 椰子水、Horizon 有機牛奶與 Kettle 洋芋片等產品。該公司將於 8 日公佈財報，投資者將密切關注毛利，以及與亞馬遜的交易情況，聯合天然食品有近 1/3 的收入來自 Whole Foods。

Badolato 指出說，亞馬遜所披露的「無條件購買義務」數字，具有特別意義，此協議將持續至 2025 年。大多數大型零售商都沒有承諾多年的購買協議，舉例來說，幾乎所有的 Costco 未來採購義務都只包含今年，而克羅格的未來採購義務，只有一半會維持到明年。

Badolato 評論：「這是有意義的不同，亞馬遜正全力進入雜貨業。」

此外，與聯合天然食品維持良好關係對亞馬遜來說也是有益處的，健康與個人保健為亞馬遜欲擴展另一個領域，而聯合天然食品旗下的子公司 Select Nutrition，販售超過 1.4 萬種健康、美容與維他命產品，可以完善產品線。

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