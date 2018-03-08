川普掀貿易戰 歐盟：我們已備妥「軍火庫」因應

雖不希望貿易戰爆發，但歐盟金融事務專員 Pierre Moscovici 週四 (8 日) 表示，歐盟正在準備反制措施，「我們有個可供因應的『軍火庫』(arsenal of weapons)」。

美國總統川普上週宣布，將對進口鋼鐵、鋁材，分別徵收 25% 及 10% 的關稅，引發國際社會不滿，歐盟等多個國家，揚言採取報復性關稅，未料川普竟「加碼」，宣稱要對歐盟的進口車徵稅。

投資人擔心，上述情況將引發貿易戰。

但川普在推特發文指出，美國與他國貿易，卻產生鉅額虧損，在這種情況下，「貿易戰就是好事，美國將輕易獲勝。」