今日廣場》胡孟瑀／百年府城　值得更好的

是故，民進黨臺南市的初選廝殺可說刀刀見骨，媒體樂得看熱鬧，但百姓卻滿臉問號！先是「便當哲」事件遭揭露，搞得立院助理在網路大發「祭品文」，跟中央民代對賭20個便當，揚言「請大立委吃飽吃滿」不要再把便當放到臭酸，堂堂全國最高民意機關的立法院，坐實了網路鄉民口中的「瘋人院」。

若無意外，民進黨黨內初選民調一結束，臺南市市長人選即刻塵埃落定。不可諱言，即使親綠的台灣民意基金會調查指出，民進黨的政黨支持度「直直落」，與國民黨之間大幅縮小僅5%的差距，但是在臺南市政治版圖中，民進黨只要人選出線，那麼市長寶座基本就非他莫屬了！

然而，僅僅初選階段，琳瑯滿目的選舉看板已不夠看，置入手段更要推陳出新，過去慣用的廣告業配只是小兒科，參選人還要在當紅八點檔「軋」上一腳，跟本土劇演員零距離上演對手戲才是「夯」，初選的拜票行程不但要「巧遇」劇組，腳本還要事先寫好，荒謬？綠色政客本色演出而已。

一場黨內初選，八掛、置入、黑函、留言滿天飛，臺南市在民進黨眼中只是塊得以任意宰割的禁臠，市民看不到參選人對於市政藍圖的擘畫，188萬人口的直轄市沒有未來與願景，「廢除注音符號ㄅㄆㄇㄈ」成了初選政見辯論會的唯一亮點，殊不知，臺南市在民進黨的長期執政下，早已是病入膏肓！

把市政概況攤開來一看，臺南市民國105年出生率六都最差也是唯一低於全國平均的直轄市，但老化程度卻僅次於臺北市，而人口的自然增加率（即出生率減去死亡率），過去七年平均不到2%的台灣，已經被國內外數度警告「人口問題」是「國安危機」，而臺南市還要更慘，人口自然增加率過去八年內兩度為負值，還有五個年度不到1%，未見中華民國滅國之日，臺南市恐怕就先要消失了。

此外，臺南市不僅老還窮，甚至給不起年輕人希望，綜觀全市65歲以上老人中，請領中低收入生活津貼與老年農民福利津貼超過1/3，是桃園市的兩倍、臺北市的九倍，超過全國平均10個百分點，而青年失業率則是領跑全國、六都第一！青年就業難，老人生活苦，難道這就是民進黨所謂的「綠色執政品質保證」？

臺南市貴為文化古都，鄭成功開府至今榮耀台灣超過300年，但，綠色執政僅20年已讓臺南黯然無光，年底九合一大選，相信選民的眼睛是雪亮的，而府城，值得更好的！

●作者：胡孟瑀／台灣青年勞動九五聯盟監事

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