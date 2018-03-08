櫃買下周起新增電商類股 首批6檔入列 總市值逾30

金管會表示，櫃買中心增訂電子商務產業類別，凡是上櫃公司營業收入的主要產生方式，是經由網際網路或其他電子媒介，從事商品所有權移轉或提供服務的商業交易行為，並經簽證會計師出具最近 2 年度（或 1 年度）該營業收入比重均達 50%（或 80%）以上的公司，可以向櫃買中心申請劃分為「電子商務業」。

為因應企業經濟發展產生的營運模式愈趨多元，並配合以電子商務為主要經營方式的上櫃掛牌家數日趨增加，金管會今 (8) 日宣布，櫃買新增「電子商務類股」，首批入列的有商店街 (4965-TW) 等 6 家公司，將於下周一 (3/12) 調整為電商類股。根據統計，6 家電子商務目前市值達 338 億元，其中網家市值最高達 200 億元。

而經過檢視目前上櫃公司相關營業收入，首批計有商店街 (4965-TW)、尚凡 (5278-TW)、數字 (5287-TW)、網家 (8044-TW)、夠麻吉 (8472-TW)、創業家 (8477-TW)，6 家上櫃公司將於 3 月 12 日調整為「電子商務業」。

根據 Cmoney 資料統計，按今天收盤價計算，6 家電子商務業目前的市值合計達 338 億元，其中網家市值逼近 200 億元、達 199.2 億元，勇奪電商王的寶座；數字的 98.6 億元市值也即將破百億的水準；商店街以 16.7 億元排名第三；創業家、夠麻吉、尚凡市值都不到 10 億元，分別為 9.8 億元、6.9 億元、6.9 億元。

金管會表示，為了使上櫃公司能適切歸類，櫃買中心依「上櫃公司產業類別劃分暨調整要點」規定，將每年定期檢討各上櫃公司的產業類別。

金管會強調，上櫃公司可以於申報年度財務報告後 1 個月內，向櫃買中心申請調整其產業類別，如有符合櫃買中心所訂「電子商務業」者，屆期亦得提出申請，以利電子商務公司於上櫃時能適切歸類，及發揮產業群聚效應，增加投資人對該產業的認識及瞭解。