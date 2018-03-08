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漢來美食業績爆衝 2月營收創單月次高

鉅亨網2018/03/08 18:59
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在展店和年節聚餐需求發威的帶動下，餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 今 (8) 日公布 2 月營收 3.87 億元創單月次高紀錄，月增 23.57%、年增 43.01%，若排除農曆春節落點不同影響，以前 2 月營收觀察，達 7.01 億元，較去年同期也成長 5.59%，顯示展店效益推升業績穩健成長。

其中，來客最穩健，時常一位難求的漢來海港自助餐，光春節 6 天期間來客數達 61685 人，為 2 月挹注不少業績。

展望後市，漢來美食表示，今年展店腳步不會停歇，除既有四大主力品牌漢來海港、漢來蔬食、名人坊和漢來軒外，去年首度在台中開出的新品牌上海湯包將進軍台南。

就各品牌來看，有米其林光環加持的名人坊，自去年下半年首度開出館外分店後，台中和台南兩家百貨分店繳出亮眼成績，平均每月單店營收均突破 850 萬元，為集團營收添加柴火。

而漢來蔬食的 6 家分店表現也不遑多讓，2 月營收創單月新高合計達 3250 萬元，漢來美食看好蔬食市場正逐年擴大，今年仍將持續在全台開拓蔬食品牌據點，已確定 5 月於台中一中商圈再開出 1 家分店。

另外，漢來海港、漢來上海湯包皆在展店的規畫中，同時將有全新品牌將加入集團。

漢來美食強調，2018 年仍會是動能滿載的一年。

漢來美食股價日 K 線圖。
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