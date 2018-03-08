漢來美食業績爆衝 2月營收創單月次高

在展店和年節聚餐需求發威的帶動下，餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 今 (8) 日公布 2 月營收 3.87 億元創單月次高紀錄，月增 23.57%、年增 43.01%，若排除農曆春節落點不同影響，以前 2 月營收觀察，達 7.01 億元，較去年同期也成長 5.59%，顯示展店效益推升業績穩健成長。

其中，來客最穩健，時常一位難求的漢來海港自助餐，光春節 6 天期間來客數達 61685 人，為 2 月挹注不少業績。

展望後市，漢來美食表示，今年展店腳步不會停歇，除既有四大主力品牌漢來海港、漢來蔬食、名人坊和漢來軒外，去年首度在台中開出的新品牌上海湯包將進軍台南。