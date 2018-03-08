新南向效應顯現 國銀柬埔寨獲利增逾3成

（中央社記者蔡怡杼台北8日電）國銀響應新南向政策且效應逐步顯現，根據金管會統計，國銀柬埔寨去年稅前盈餘為新台幣8.5億元，年增率為34%。另外，合庫銀行申設柬埔寨兩支行獲金管會同意。
金融監督管理委員會今天表示，同意合作金庫商業銀行申請於柬埔寨金邊分行轄下增設永盛支行及西哈努克支行。目前合庫銀行柬埔寨金邊分行轄下已有4家支行，包括德他拉、菩森芷、暹粒及市中心等支行，加計這次申請的永盛支行及西哈努克支行後，則共有6家支行。
金管會銀行局副局長莊琇媛表示，柬埔寨當地交易以美元為主，利差可達4個百分點，而合庫銀行考量柬埔寨目前經濟穩定成長，及評估台灣與柬埔寨雙邊貿易與投資情形，為能在當地擴增據點建構東南亞區域金融服務網，以協助台資企業順利在東南亞發展業務，因此，規劃於當地增設支行。
另外，目前台資銀行在柬埔寨當地設立分支機構的還有國泰世華商業銀行及玉山商業銀行各設有1家子行，合作金庫商業銀行、第一商業銀行及兆豐國際商業銀行等3家銀行設有分行，以及上海商業儲蓄銀行設有代表人辦事處。
根據金管會統計，國銀民國104年柬埔寨稅前獲利新台幣12.59億元，105年受到玉山銀行柬埔寨子行虧損6.68億元影響，稅前盈餘降腰斬至6.32億元，去年玉山銀行柬埔寨子行虧損擴大為7.67億元，但整體國銀去年柬國獲利增至8.5億元，年增率34%。
進一步就台資銀行在柬埔寨當地分行表現來看，以第一銀行表現最出色，近3年獲利逐步攀高，從104年的4.68億元增至106年的7.34億元；另外，兆豐銀行以及合庫銀行柬埔寨分行去年分別獲利3.86億元以及3.43億元。
莊琇媛表示，玉山銀行柬國子行連續兩年虧損，主因提列呆帳準備，至於國銀柬埔寨分行獲利表現優於子行，主因第一銀行、兆豐銀行等耕耘當地市場較久。
根據金管會統計，一銀於87年9月已設立分行方式進入柬埔寨，兆豐於82年7月設立柬埔寨分行，合庫於102年3月設置柬埔寨分行，至於玉山於102年7月以併購設立子行方式前進柬埔寨，國泰世華銀行則是在104年4月以收購方式插旗柬埔寨。（編輯：蘇志宗）1070308