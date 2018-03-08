新南向效應顯現 國銀柬埔寨獲利增逾3成

（中央社記者蔡怡杼台北8日電）國銀響應新南向政策且效應逐步顯現，根據金管會統計，國銀柬埔寨去年稅前盈餘為新台幣8.5億元，年增率為34%。另外，合庫銀行申設柬埔寨兩支行獲金管會同意。

金融監督管理委員會今天表示，同意合作金庫商業銀行申請於柬埔寨金邊分行轄下增設永盛支行及西哈努克支行。目前合庫銀行柬埔寨金邊分行轄下已有4家支行，包括德他拉、菩森芷、暹粒及市中心等支行，加計這次申請的永盛支行及西哈努克支行後，則共有6家支行。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，柬埔寨當地交易以美元為主，利差可達4個百分點，而合庫銀行考量柬埔寨目前經濟穩定成長，及評估台灣與柬埔寨雙邊貿易與投資情形，為能在當地擴增據點建構東南亞區域金融服務網，以協助台資企業順利在東南亞發展業務，因此，規劃於當地增設支行。