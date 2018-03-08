拿出追老婆熱情 企業老闆要選議員

黃明太與邱秀琴一陣熱戀後，他南二中畢業考上國防醫學院牙醫系，但只讀了3天就回家，一切都是為了家住台中的邱秀琴，當時曾引起家庭革命。

黃明太是路竹區下坑里人，是佃農子弟，他就讀台南二中高一那年，在高雄澄清湖參加一場救國團活動，結識當時就讀台中家商的邱秀琴，雙方一見鍾情，從此結下不解之緣。

黃明太擁有多家公司，總資產額近新台幣50億元，他昨天下午現身民進黨高雄市黨部，登記參選民進黨高市議員初選。

（中央社記者程啟峰高雄8日電）和勤精機公司總裁黃明太年輕時考上國防醫學院，因不堪沒有自由和女友約會，為愛轉讀台中逢甲大學，以便就近追求女友，如今他要拿出昔日追求老婆的熱情，返鄉參選高雄市議員。

黃明太表示，當時進國防醫學院後，才知學生沒有寒暑假，且校方管超多，根本無法與女友約會，因而毅然轉讀台中逢甲大學機械系，他大二那年，因女友祖母病危，希望生前見孫女結婚，小倆口一拍即合，因而順水推舟結婚，開啟他一邊讀書、一邊養家活口的生活。

黃明太在南二中參加國樂社團，學拉二胡，憑著一身傲骨及不服輸精神，拉出名堂，黃明太於大學時代靠兼差教國樂養家活口，於民國72年間，一個月就賺4萬多元。

黃明太大學畢業後返鄉，到高雄市路竹區長興化工公司上班，於民國83年離開長興化工自行創業，擔任台塑集團在六輕的工程統包，但後來因經營不善虧損新台幣數十億元，債台高築。

不過，天無絕人之路，民國91年間，台灣發生銅污泥污染事件，黃明太憑著多年的工程經驗及專業技術與台灣電路公司合作，解決一些問題取得專利，讓他從谷底翻身，一償多年債務，並陸續成立永紘營造公司、平和環保科技公司等10多家公司。

黃明太去年7月並成為股票上櫃公司和勤精機公司最大股東，一舉拿下經營權擔任公司總裁，如今公司在他經營下，轉虧為盈。

黃明太深耕地方多年，也熱心公益，與地方政商關係良好，即使生意再忙，每逢選舉也常撥冗返鄉，為人抬轎輔選，不分藍綠。

至於為何想從政？黃明太說，因不滿政府行政效率差，他為取得發言權，監督高雄市政，因此想進議會為企業及勞工發聲，他將於3月18日成立路竹服務處，聘請路竹區農會理事長王和雄擔任服務處主任，他有信心成為路竹區議員的強棒參選人。（編輯：劉政權）1070308