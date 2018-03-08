NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈轉移性騷焦點？川普將與金正恩見面股匯兩樣情　台幣早盤貶破29.3跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

拿出追老婆熱情 企業老闆要選議員

中央社2018/03/08 18:59
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者程啟峰高雄8日電）和勤精機公司總裁黃明太年輕時考上國防醫學院，因不堪沒有自由和女友約會，為愛轉讀台中逢甲大學，以便就近追求女友，如今他要拿出昔日追求老婆的熱情，返鄉參選高雄市議員。

黃明太擁有多家公司，總資產額近新台幣50億元，他昨天下午現身民進黨高雄市黨部，登記參選民進黨高市議員初選。

黃明太是路竹區下坑里人，是佃農子弟，他就讀台南二中高一那年，在高雄澄清湖參加一場救國團活動，結識當時就讀台中家商的邱秀琴，雙方一見鍾情，從此結下不解之緣。

黃明太與邱秀琴一陣熱戀後，他南二中畢業考上國防醫學院牙醫系，但只讀了3天就回家，一切都是為了家住台中的邱秀琴，當時曾引起家庭革命。

黃明太表示，當時進國防醫學院後，才知學生沒有寒暑假，且校方管超多，根本無法與女友約會，因而毅然轉讀台中逢甲大學機械系，他大二那年，因女友祖母病危，希望生前見孫女結婚，小倆口一拍即合，因而順水推舟結婚，開啟他一邊讀書、一邊養家活口的生活。

黃明太在南二中參加國樂社團，學拉二胡，憑著一身傲骨及不服輸精神，拉出名堂，黃明太於大學時代靠兼差教國樂養家活口，於民國72年間，一個月就賺4萬多元。

黃明太大學畢業後返鄉，到高雄市路竹區長興化工公司上班，於民國83年離開長興化工自行創業，擔任台塑集團在六輕的工程統包，但後來因經營不善虧損新台幣數十億元，債台高築。

不過，天無絕人之路，民國91年間，台灣發生銅污泥污染事件，黃明太憑著多年的工程經驗及專業技術與台灣電路公司合作，解決一些問題取得專利，讓他從谷底翻身，一償多年債務，並陸續成立永紘營造公司、平和環保科技公司等10多家公司。

黃明太去年7月並成為股票上櫃公司和勤精機公司最大股東，一舉拿下經營權擔任公司總裁，如今公司在他經營下，轉虧為盈。

黃明太深耕地方多年，也熱心公益，與地方政商關係良好，即使生意再忙，每逢選舉也常撥冗返鄉，為人抬轎輔選，不分藍綠。

至於為何想從政？黃明太說，因不滿政府行政效率差，他為取得發言權，監督高雄市政，因此想進議會為企業及勞工發聲，他將於3月18日成立路竹服務處，聘請路竹區農會理事長王和雄擔任服務處主任，他有信心成為路竹區議員的強棒參選人。（編輯：劉政權）1070308

聚積去年獲利減29.3% ...鼓勵文學創作 澎湖菊島文學...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan