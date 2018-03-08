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國際婦女節　侯友宜宣示捍衛婦幼幸福

記者陳志仁／新北報導2018/03/08 19:17
▲爭取國民黨新北市長提名的侯友宜，抱著新北市議員劉美芳的一對雙胞胎大合影！（圖／侯友宜辦公室提供）
▲爭取國民黨新北市長提名的侯友宜，抱著新北市議員劉美芳的一對雙胞胎大合影！（圖／侯友宜辦公室提供）

姐姐妹妹力挺侯友宜！投入參選新北市長的侯友宜今（8）日在新北市議員劉美芳的服務處，與婦女、新住民、家長團體暢談婦幼願景；侯友宜強調，「婦幼是我心中最重要的寶貝，我一定會用生命捍衛大家的安全、幸福。」

侯友宜表示，20年前他擔任刑事局副局長，有婦女團體找上他推家暴法，但警察大多反對，「大家刑案都辦不完了，哪有時間管夫妻鬥嘴鼓！」但他看過很多從小被家暴的婦女，後來成為社會重大刑案的被害者，也看過許多歹徒、無情的父母，毫無人性地虐待婦女小孩，所以決定和婦女團體一起推動立法，讓警察站上第一線，成為婦幼老人的保護者，「這是我非常欣慰的一件事」。

侯友宜指出，7年新北市副市長最重要的角色，就是擔任市民平安的守護者。他保證只要他當選市長，「婦幼是我心中最重要的寶貝，我一定會用生命捍衛家的安全、幸福！」並還感性地說，台灣不該被衝突、對立綑綁，「愛的力量無限大」，也提到家裡都是女生，女兒寫一張卡片「爸爸我永遠支持你」，及婦女同胞給他的支持和鼓勵，就會讓他繼續向前走，鐵漢柔情展現無遺。

侯友宜認為，他60歲才出來參選，能夠奉獻的時間不多，就是希望用剩餘的生命價值，奉獻給台灣、奉獻給中華民國，他不會在意別人看他是什麼顏色，「我只有一個愛國家、愛鄉土的顏色」、「喜不喜歡由你來說，我來做！」此外，侯友宜也抱著劉美芳的一對雙胞胎大合影，現場民眾則高喊「侯友宜當選！加油！」的口號，不絕於耳。

關鍵字侯友宜劉美芳家暴法選舉新北市長國際婦女節
桃市府與微軟攜手　推AI人材培育康乃馨巧克力飛舞　警局郵遞祝福

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