國際婦女節　侯友宜宣示捍衛婦幼幸福

姐姐妹妹力挺侯友宜！投入參選新北市長的侯友宜今（8）日在新北市議員劉美芳的服務處，與婦女、新住民、家長團體暢談婦幼願景；侯友宜強調，「婦幼是我心中最重要的寶貝，我一定會用生命捍衛大家的安全、幸福。」

侯友宜表示，20年前他擔任刑事局副局長，有婦女團體找上他推家暴法，但警察大多反對，「大家刑案都辦不完了，哪有時間管夫妻鬥嘴鼓！」但他看過很多從小被家暴的婦女，後來成為社會重大刑案的被害者，也看過許多歹徒、無情的父母，毫無人性地虐待婦女小孩，所以決定和婦女團體一起推動立法，讓警察站上第一線，成為婦幼老人的保護者，「這是我非常欣慰的一件事」。