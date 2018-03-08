遭酸「腦殘八字奶、淫蕩大木瓜」　G奶辣模怒告30網友

擁有甜美臉蛋、傲人 G 奶的網路辣模 Yumi.K ，常常自信曬出自己的一對渾圓雪乳，臉書粉絲專頁更擁有 20 幾萬粉絲，人氣相當高。不過人紅是非多，她過去曾遭網友狠酸「腦殘」、「八字奶」等，讓她的父母看了相當不滿，堅持對 30 名酸民提出告訴。

據《蘋果日報》報導，一名住在南部的網友表示，日前收到警方要他上台北做筆錄的通知，怎料一問之下，竟是被自己的女神 Yumi.K 控告妨害名譽，讓他又震驚又難過，氣憤直呼「虧我這麼挺她！每篇文都給她按讚耶！結果開個玩笑留言八字奶就被告！」而被告者則多達 30 人。

對此，Yumi.K 坦承確實提告，因去年她在臉書 po 出爆乳照，並自爆看醫生沒有穿胸罩，害得醫生觸診時相當尷尬，父母心疼網友留言狠酸自己的女兒「奶很大、腦很殘」、「八字奶、醜死了」、「淫蕩大木瓜」等，便篩選出部份明確涉嫌毀謗的惡意言論，憤而提告妨礙名譽。雖然父母替自己出頭，但她也感嘆「其實我一直都覺得有人喜歡、有人討厭很正常，但這次是家人堅持，所以.......」字句間滿是無奈。



▲Yumi.K 日前在臉書自爆看醫生沒穿內衣，引發熱議。（圖／翻攝自 Yumi.K 臉書）