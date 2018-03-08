NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈轉移性騷焦點？川普將與金正恩見面股匯兩樣情　台幣早盤貶破29.3跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
鉅亨網

宏達電投1億美元打造ViveX 倫敦明年加入成第6

鉅亨網2018/03/08 19:15
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

宏達電 (2498-TW) 布局 VR 生態圈，除硬體設備之外，也積極開發內容，日前已決議投入 1 億美元打造 Vive X，為全球首個以 VR/AR 科技為核心的創業加速器，第三屆新創團隊成果發表今 (8) 日在台北首發，除現有五地的加速器中心外，倫敦預計將自明年第四屆起成為全球第六個加速器中心。

宏達電今日宣布 Vive X 台北加速器在台北舉辦第三屆新創團隊首發 Demo Day，這次演示活動邀請 7 個國家、共 12 家 VR/AR 相關的新創團隊參展，吸引上百名投資者參與，另外，還邀請多位潛在商業夥伴到場，與會人士不僅體驗團隊在 VR/AR 相關的硬體、平台服務、工具、娛樂應用、人工智慧與企業解決方案等各方面的研發成果，也與團隊交流未來的產業成長與投資機會。

宏達電說，Vive X 第三屆新創團隊 Demo Day 展示活動由台北首發，之後 3 月 15 日將在深圳、3 月 28 日將在舊金山舉行；宏達電表示，Vive X 為全球首個以 VR/AR 科技為核心的創業加速器，主要關注早期創業團隊，已成長為全球最活躍的 VR/AR 產業投資機構。

宏達電說，Vive X 目的在推動 VR/AR 產業發展，促進全球虛擬實境生態繁榮，目前全球加速器共有五個中心，分別是台北、舊金山、北京、深圳與特拉維夫，明年將正式在倫敦設立第六個加速器中心，加強服務歐洲的創新團隊。

宏達電在農曆年前進行組織調整，在全球五大區分設總經理，整合智慧手機及 Vive 行銷與業務，各地區負責人分別是，美洲區總經理 Daniel O’Brien，歐洲區總經理 Paul Brown，北亞區總經理鮑永哲，中國區總經理汪叢青，台灣區總經理陳柏諭。

陳柏諭今日指出，Vive 將整合成功的經驗，例如教育、政府訓練、車商、醫療、航空等應用，幫助開發者把內容商業化，後續不排除會進行招商。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字宏達電五月天vrvive加速器headline
新零售看電商下一個決勝關鍵在A〈蘋果新供應鏈出爐〉臻鼎未...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan