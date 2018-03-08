大樓外牆掛滿冷氣室外機　網友：逼死強迫症

中國大陸一名網友發現杭州有一棟「奇葩」建築物，大樓的外牆上掛滿了密密麻麻的冷氣室外機，讓她看著都難受，直說「強迫症的我總想把空調都摳下來」。

《都市快報》報導，這棟大樓位在杭州江干區的一處社區，共有 17 樓，每層 12 戶，大樓外牆上密密麻麻地掛滿了 200 多台的冷氣室外機，但走訪社區內其他住宅大樓，發現其他大樓都設置了安放冷氣室外機的平台，沒有這樣室外機掛在外牆的情況。

對此，住戶無奈地表示，為了放冷氣室外機的問題，「去吵過也鬧過，現在湊合住吧！」，他表示，當時看房時沒注意，建商也沒提起，直到交屋入住後才發現整棟樓都沒有設置安放室外機的平台，而建商卻要他們把室外機放在陽台上，「陽台總共才 2 平米！」