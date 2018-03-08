大樓外牆掛滿冷氣室外機　網友：逼死強迫症

中國大陸一名網友發現杭州有一棟「奇葩」建築物，大樓的外牆上掛滿了密密麻麻的冷氣室外機，讓她看著都難受，直說「強迫症的我總想把空調都摳下來」。
《都市快報》報導，這棟大樓位在杭州江干區的一處社區，共有 17 樓，每層 12 戶，大樓外牆上密密麻麻地掛滿了 200 多台的冷氣室外機，但走訪社區內其他住宅大樓，發現其他大樓都設置了安放冷氣室外機的平台，沒有這樣室外機掛在外牆的情況。
對此，住戶無奈地表示，為了放冷氣室外機的問題，「去吵過也鬧過，現在湊合住吧！」，他表示，當時看房時沒注意，建商也沒提起，直到交屋入住後才發現整棟樓都沒有設置安放室外機的平台，而建商卻要他們把室外機放在陽台上，「陽台總共才 2 平米！」
雖然住戶們都認為大樓的設計有問題，但後來管理業者默許把冷氣室外機掛在陽台外牆的方案，也就變成這個樣子，「我也覺得很難看啊，但是沒辦法，總不能裝在樓道裡吧？」另名住戶無奈地說。
管理單位則表示，這棟大樓一開始是設計成酒店式公寓，原本要安裝中央空調，後來改成以單身公寓的形式出售，才會有這樣的問題，不過住戶如果要安裝冷氣室外機，必須請物業工程師檢查，安裝的位置也有規定，確保整齊、美觀。
不少大陸網友看到這棟大樓後，紛紛留言表示「看著好難受啊」、「逼死強迫症」、「好像一個人身上爬滿了蝨子」、「密集恐懼症死得更快」、「看著渾身起雞皮疙瘩」。
▲大陸一名網友發現杭州一棟大樓外牆上掛滿了密密麻麻的冷氣室外機，讓他直呼「好想摳下來」。（圖／翻攝自《都市快報》微博）