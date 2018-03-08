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中央社

兩性薪資差距逐年縮小 女性非典就業比率降

中央社2018/03/08 19:18
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者陳政偉台北8日電）主計總處公布最新性別圖像，觀察到兩性薪資差距呈逐年縮小走勢。而非典就業為全球趨勢，國內女性非典就業占所有就業比率下降、男性則為續升，過去女皆高於男，如今差距漸縮。

主計總處每年3月都會公布所編纂的「性別圖像」年刊，就人口、健康、就業經濟、政治、人身安全、教育及社會福利等七大領域繪製圖表，呈現兩性在社經各層面的處境與現況。

觀察國內兩性薪資成長趨勢，據最新的「2018年性別圖像」，主計總處說明，性別薪資差距向來為國際關注的兩性議題，歐盟統計局綜合兩性時薪、工時及就業率，編布性別薪資差距（Gender Overall EarningsGap，GOEG）指標。

主計總處表示，依據歐盟性別薪資差距指標來看，國內2016年性別薪資差距為32.9%，且呈逐年縮小走勢，較2006年縮小8.2個百分點。

觀察全球其他主要國家性別薪資差距，主計總處指出，2014年以立陶宛及斯洛維尼亞差距不到2成較小，荷蘭、德國、英國及義大利差距超過4成相對較大，我國為34.3%，低於歐盟28會員國平均的39.6%。

因應全球化及產業結構轉變，部分時間、臨時性或人力派遣工作者等非典型工作者增加，主計總處分析，觀察2017年5月非典型工作者計有80.5萬人，占全體就業者7.1%，較2012年同月增6.9萬人、或增9.4%。

按性別觀察非典就業情況，男性從事非典型工作者42.7萬人，占男性就業者6.8%，女性為37.8萬人，占女性就業者7.5%，歷年女性比率均高於男性，但以近年趨勢觀察，女性比率下降，男性比率續升，兩性差距逐漸縮小。

另外，如果按行業別觀察非典就業者，男性以從事營造業19.1萬人、占44.7%最多，女性則7成9從事服務業，又以住宿及餐飲業7.3萬人、占19.3%為最多。（編輯：黃國倫）1070308

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