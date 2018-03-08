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娛樂

不當王陽明的「小女人」　蔡詩芸：幸福自己給

記者吳雨婕／綜合報導2018/03/08 19:29
▲蔡詩芸為女性發聲，宣揚女性要獨立自主。（圖／瑩音樂提供 , 2018.03.08）
▲蔡詩芸為女性發聲，宣揚女性要獨立自主。（圖／瑩音樂提供 , 2018.03.08）

蔡詩芸（Dizzy Dizzo）年後推出全新單曲〈My Own Boss〉，透過音樂為所有女孩發聲，新歌以「老闆就是我」的概念傳達女生獨立自主，要勇敢直前，蔡詩芸有感而發的表示：「當一個女人，只有女人能夠了解心情，在國外看到發表很多公平對待宣言，內心非常感動。」

近來國內外演藝圈性騷擾事件頻傳，全球影視名人歐普拉（Oprah Winfrey）在金球獎頒獎典禮為女性發聲，蔡詩芸受到感動的說：「說出真相，是我們共同的力量」，她也提到：「女人團結啟發一個聲音，讓外界相信有這些事，再也不需要害怕，因為她們不是孤單的。」

蔡詩芸從小在西方長大，目前定居台北氛圍也算開放，但她觀察後認為世界還有很多地方不公平，在婚姻關係中，她不像傳統文化中的「小女人」，是互相包容的兩人，她表示「我是個獨立的女人，兩人生活我們會彼此尊重，會尊重老公事業，我也會更尊重自己」，相處哲學則是，在感情裡勇敢去發表我相信的原則，當一個女人一定要有自信，這是非常重要的。


▲蔡詩芸在婚姻中不當「小女人」，認為夫妻應該互相尊重。（圖／瑩音樂提供 , 2018.03.08）

她也認為「女人」，是天生擁有堅強的，「那是不能去控制、不能停止的武器」，直言「要有自己夢想、相信自己，外表懂的照顧自己，會成功的女人很尊重自己，不會被自信打敗，即便面對困擾、跌倒，為自己打氣，女人的幸福是自己給的，學會挑戰自己、堅強面對所有世界。」

關鍵字蔡詩芸王陽明my own boss
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