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中央社

副總統邀綠委談軍改 將領退休天花板將調降

中央社2018/03/08 19:28
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者蘇龍麒、陳俊華台北8日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，軍人年金改革的樓地板確定為新台幣3萬8990元；另外，將領所領的天花板也會調降，但幅度未定。

副總統陳建仁、年金改革小組副召集人兼執行長林萬億，下午邀請立法院民進黨外交及國防委員會、司法及法制委員會立委，討論軍人年金改革版本。

柯建銘晚間轉述指出，軍人年金改革的樓地板確定為3萬8990元，將領所領的天花板也會調降，但幅度未定。

媒體問到法案處理的時程，是不是行政院3月底會送進立法院，柯建銘說，「也不無可能」、「但也沒有特別急」，今天沒有談到時間的問題。

柯建銘說，立法院過去審查陸海空軍軍官士官服役條例時，只有外交及國防委員會單獨審查，未來也不排除循例不與司法及法制委員會聯席審查，但一切都得等法案送進來再做決定。

他說，與副總統討論軍人年改的會議，應該會再至少召開一場，未來行政院版本在行政院會通過後，送立法院審查前，民進黨團也會再開黨團會議。

與會的民進黨立委蔡適應下午受訪時表示，下午討論包括樓地板、起支俸率、遺屬津貼部分。設樓地板是基於軍人年金特殊性，會跟公教樓地板不同，共識是3萬8990元，副總統徵詢大家意見後，認為應該支持，且幾乎有一半的退伍軍人不會受影響，「保證可以一直領得到，不用擔心」。

蔡適應說，退休金計算部分，原來年改會推出版本是服役20年退伍，所得替代率從50%起支，每年加2.5%，但對於「級距」各有看法，因軍人強迫退休的特殊性，共識認為要多照顧校級軍官，陳副總統也請林萬億回去重新計算，除了50%加2.5%，其他方案的精算結果是怎樣。

蔡適應表示，「軍人是不是要有適度天花板？」陳副總統說，大家可以提出看法先不要做決定，因為過去版本沒有天花板，可以從50%一直加到100%，陳副總統徵詢過高階將領，都還蠻支持年金改革；陳副總統也交代不要先說有哪些版本，天花板要設為幾趴也不要講，都還要精算。

蔡適應說，遺屬津貼部分，則比照公教保險、勞保，重殘有津貼；軍人年改希望能協助募兵制推動更加順利，陳副總統說近日會再開第二次會議討論。（編輯：蘇志宗/李淑華）1070308

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