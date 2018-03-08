副總統邀綠委談軍改 將領退休天花板將調降

（中央社記者蘇龍麒、陳俊華台北8日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，軍人年金改革的樓地板確定為新台幣3萬8990元；另外，將領所領的天花板也會調降，但幅度未定。

副總統陳建仁、年金改革小組副召集人兼執行長林萬億，下午邀請立法院民進黨外交及國防委員會、司法及法制委員會立委，討論軍人年金改革版本。

柯建銘晚間轉述指出，軍人年金改革的樓地板確定為3萬8990元，將領所領的天花板也會調降，但幅度未定。

媒體問到法案處理的時程，是不是行政院3月底會送進立法院，柯建銘說，「也不無可能」、「但也沒有特別急」，今天沒有談到時間的問題。