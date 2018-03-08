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第一金衝海外獲利　今年占比目標5成　並評估美德州設點

記者顏真真／台北報導2018/03/08 19:51
▲第一金控董事長董瑞斌（右二）表示，今年目標海外獲利占比要到5成，並評估美德州申設分行。（圖／記者顏真真攝）
▲第一金控董事長董瑞斌（右二）表示，今年目標海外獲利占比要到5成，並評估美德州申設分行。（圖／記者顏真真攝）

第一金控旗下第一銀行去（2017）年因慶富案吃下大筆呆帳，獲利首度出現衰退，不過，第一金控暨第一銀行董事長董瑞斌8日表示，今年以企業金融、理財、海外為獲利三引擎，其中海外獲利占比要衝5成，而且除已通過在德國法蘭克福設分行之外，也持續聚焦新南向政策，考慮在馬來西亞、印尼申設辦事處，並評估在美國南部德州申設分行。

第一金2017年自結合併淨收益達新台幣508億元，較2016年同期451億元成長12.6%，但旗下第一銀行因慶富案違約，一次性提列呆帳，使呆帳提存金額年增52.25億元，導致2017年稅前淨利176.09億元，較2016年下滑29.15億元，衰退14.2%，而經調整後，獲利仍連續7年突破百億元。

不過，董瑞斌說，第一銀行的新台幣存放利差約1.6個百分點，平均逾放比約0.4%至0.5%，但外幣利差達2.5個百分點，幾乎是零逾放，相較之下，只要法遵成本在可控制範圍下，寧願衝刺海外獲利，提高資金運用效益，而去年海外分行加OBU占銀行的獲利比重已達48%，今年將朝5成目標前進。

第一銀行總經理鄭美玲也提到，市場預期美國聯準會2018年將持續升息，由於第一銀行外幣放款占比達22%，加上北美據點多達10個，遍布紐約、洛杉磯、溫哥華及多倫多等，海外分行（不含OBU）1/3收益來自北美分行，評估升息會拉大利差，進而提高收益。

展望今年，在海外布局，董瑞斌透露，第一銀行除了持續聚焦新南向政策，考慮在馬來西亞、印尼申設辦事處，並已通過在德國法蘭克福設分行，且還要評估在美國南部的德州申設分行。他說，由於在美國已投入法遵成本，就要提高獲利，現在美國市場還很大，德州有當地能源產業的優勢，第一銀行若在那設立分行將可專注衝刺企金業務。

鄭美玲也提到，目前內部確實在評估是否還有合適的申設地點， 包括美國德州及北加，至於德國法蘭克福分行部分，因還在進行複雜的申設流程，希望最快明年開春可以完成分行設立。

此外，董瑞斌也提到，今年第一金的股利政策將配發率會維持在6成以上，並以現金為主，至於是否以保留盈餘增發股利？他說，財務面可以有此考慮，但仍待討論後定案。

關鍵字第一金慶富案分行股利董瑞斌新南向德洲
國銀工會不滿13%被砍　財部回應新壽4年蓋9大樓　年收租6億

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